La masa de la manifestación en los petardos de la policía de Metro a las instalaciones públicas

Yakarta, Viva – La masa demostrada en la sede Polda Metro Jaya Comenzando anarquista. Atacan Policía quienes están guardando con petardos.

Esto se hizo después de que la lluvia se enjuagó. Los petardos que originalmente fueron dirigidos al cielo fueron dirigidos a la policía. La policía no peleó, decidieron renunciar a SAN para sobrevivir.

El ambiente se está poniendo tenso. Las masas también quemaron instalaciones públicas allí. Comenzando desde el poste eléctrico hasta la cámara CCTV. Hasta 18.44 WIB, las masas aún no se habían dispersado de la sede de la policía de Metro Jaya.

Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

Ser conocido manifestación Esto fue hecho por el conductor de Ojol llamado Affan Kurniawan, asesinado por ser golpeado y luego atropellado por un automóvil Rantis Brimob. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol Cosmas Kaju Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

