La masa anarquista durante la manifestación fue vista entrenada y organizada

Yakarta, Viva – Jefe de Centro de Información TNI El general de brigada Tni (MAR) Freddy Ardianzah destacó las indicaciones de grupos de masas entrenados que actuaron anarquistas en las leyes de manifestación hace unos días.

Según él, el patrón de destrucción a la quema de las instalaciones públicas quedó impresionado de una manera ordenada y sistemática.

«De hecho, si observamos el patrón, parece organizado y entrenado», dijo Freddy en una conferencia de prensa en la sede de TNI, East Yakarta, el viernes 5 de septiembre de 2025 fue citado por Antara.

Esta declaración también respondió a la supuesta comunidad que consideró que la acción anarquista no se llevó a cabo espontáneamente, sino por aquellos que tenían habilidades especiales.

Aunque enfatizaba los signos de organización, Freddy era reacio a especular más sobre quién entrenó o movilizó a las masas.

Kapuspen tni dijo que el enfoque de su partido en este momento era mejorar el sistema de seguridad para que no se repitieran incidentes similares en la próxima demostración.

«El TNI solo se enfoca en mejorar y fortalecer el sistema de seguridad para que el incidente de la quema de instalaciones públicas cuando la manifestación no vuelva a ocurrir», dijo.

Además, Freddy transmitió el TNI abierto a las críticas y los aportes de la comunidad y los observadores. Según él, es importante para que las autoridades sean más cuidadosas y alertas para mantener la seguridad y el orden.

«Estamos abiertos a los observadores que nos ofrecen información para que nos limpiemos para evaluarnos para que tengamos más cuidado, más anticipación que mejor preparado para llevar a cabo los esfuerzos de prevención», explicó Freddy.

Freddy enfatizó que la sinergia entre el TNI, Polri y la comunidad era la clave para mantener la estabilidad de seguridad, especialmente cuando aumentaba la dinámica de las manifestaciones. (Hormiga)