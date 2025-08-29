La más grande, la cartera de finanzas sostenibles de BRI alcanza la IDR 807.8 billones de billones

VIVA – En medio de la creciente conciencia global de la importancia de las transiciones a la economía verde e inclusiva, financiamiento continuo Es la clave para alentar el crecimiento ecológico y fortalecer la resiliencia social. En línea con el compromiso del gobierno indonesio de lograr los objetivos de desarrollo sostenible (SDG), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Continúe fortaleciendo su papel a través de préstamos orientados a la sostenibilidad, incluida la financiación de las MIPYME y los sectores ecológicos en todos los rincones del país.

Esto fue transmitido por el Director de Capital Humano y Cumplimiento, Bri Ahmad Solichin Lutfiyanto, quien explicó que el principio de sostenibilidad se ha convertido en parte de la dirección estratégica a largo plazo de BRI en la construcción de un negocio fuerte y sostenible y apoya las transiciones hacia la economía baja e inclusiva.

«Cada política y línea comercial de operaciones de BRI se prepara considerando el equilibrio entre el potencial comercial, la gestión de riesgos y su impacto en los aspectos sociales y ambientales», dijo.

BRI canalizó constantemente el financiamiento a sectores que proporcionan beneficios concretos, tanto para la economía del pueblo como para la preservación de la Tierra. El financiamiento distribuido a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) o préstamos sociales es el apoyo a la inclusión financiera, la creación de empleo, el aumento del bienestar comunitario, así como el fortalecimiento de la resiliencia económica basada en la comunidad.

Además, BRI canalizó el financiamiento a sectores que apoyan las transiciones hacia economías verdes e inclusivas que contribuyen a suprimir las emisiones. La cartera de financiamiento de Bri Green incluye nuevos proyectos de energía renovable, transporte ecológico, edificios ecológicos, productos ecológicos, así como varias actividades comerciales ambientales (KUBL) que se identifican en función del POJK No. 51 de 2017 sobre la aplicación de financiamiento sostenible para servicios financieros, isisores y empresas públicas.

Hasta el segundo trimestre de 2025, financiamiento sostenible de la cartera de Bri alcanzó RP807.8 billones. El monto es equivalente al 64.01% de la cartera de financiamiento de BRI total. Esta cartera consta de préstamos sociales que alcanzaron Rp715.5 billones, financiamiento verde o préstamo verde de RP86.9 billones e inversiones en ESG-Las bonos corporativos basados ​​en Rp5.4 billones.

Por lo tanto, BRI no solo crea valor económico y tiene un impacto financiero en los clientes, sino que también contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG), especialmente en los objetivos No. 8 – Trabajo decente y crecimiento económico y objetivos No. 11 – Ciudades y comunidades sostenibles a través de la integración del principio de sostenibilidad en el modelo financiero y comercial de la Compañía.

Además de la distribución e inversión crediticia, BRI también emitió instrumentos de financiación, como bonos de sostenibilidad, bonos verdes, bonos sociales y otros instrumentos de financiación basados ​​en la sostenibilidad. Hasta el segundo trimestre/2025, la cartera de financiación sostenible de Bri ha alcanzado el 65.65% de los fondos totales totales compilados por Bri. En la emisión de bonos sostenibles, BRI se refiere a los estándares aplicables, incluido el POJK No. 60 de 2017 relacionado con la emisión y requisitos de los efectos de la visión ambiental (bonos verdes) que se actualiza a través de POJK No. 18 de 2023 relacionados con la emisión y requisitos de los efectos de la deuda y/o sukuk en función de la sostenibilidad. No solo se refiere a las regulaciones nacionales, BRI también se guía por directrices que publican instrumentos de bonos emitidos por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA).

Al igual que con la canalización de financiamiento sostenible, BRI también presta atención al impacto en la distribución de la emisión de instrumentos de financiación en función de la sostenibilidad. Para la distribución del procedimiento de los bonos verdes y los bonos sociales, BRI se dirige al sector y a las categorías sostenibles, como la energía renovable a través del financiamiento a la energía hidroeléctrica, el uso sostenible de la tierra a través del financiamiento del sector de la palma aceitera certificada y la generación laboral y el avance socioeconómico a través de la distribución de Kur y Kupedes.