La marina india aumenta la fuerza marítima con el nuevo barco ASW ‘Androth’







La Armada india ha recibido una anti-submarina de construcción indígena buque de guerra Se espera que eso aumente su destreza marítima contra el contexto de las crecientes incursiones de China en el Océano Índico. ‘Androth’, el segundo de las ocho manualidades de agua poco profundas de la guerra anti-submarina (ASW-SWC), ha sido construida por constructores navales e ingenieros (GRSE), Kolkata.

El barco fue entregado a la Armada de la India el sábado, marcando otro paso más hacia la autosuficiencia en la fabricación de defensa, según una lectura oficial. Los barcos ASW-SWC están siendo inducidos a la Marina para fortalecer sus capacidades de vigilancia antisubmarina y costera.

El nombre ‘Androth’ tiene un significado estratégico y simbólico, ya que se deriva de la isla Androth en el archipiélago Lakshadweep, subrayando el compromiso de la India de salvaguardar sus vastas territorios marítimos.

Estos barcos, con aproximadamente 77 metros de longitud, son los buques de guerra navales indios más grandes impulsados ​​por una combinación diesel de motor de agua y están equipados con torpedos livianos de última generación y cohetes de guerra anti-submarinos indígenas, dijeron funcionarios.

“La entrega de Androth es otro hito en el Marina india‘La búsqueda de la construcción naval indígena, defendiendo la visión del gobierno de’ Aatmanirbhar Bharat ‘con más del 80 por ciento de contenido indígena y es un testimonio de las crecientes capacidades nacionales y reduciendo la dependencia de las importaciones «, dijo la Marina en la lectura.

