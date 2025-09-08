La marina está enamorada de la adquisición del portaaviones italiano Giussepe Garibaldi

Yakarta, Viva – Marina Middle Tni explorando portaaviones Perteneciente a la Armada italiana, Giussepe Garibaldi para ser adquirido pertenece a Indonesia.

Si el esfuerzo es exitoso, el barco hecho italiano será el primer transportista de aviones propiedad de Indonesia.

«Estamos tratando de adquirir un portaaviones que alguna vez fue propiedad de la Armada italiana, a saber, Garibaldi, y luego su esperanza puede fortalecer nuestras filas», dijo el Jefe de Gabinete de TMI AL ((Ksal) Almirante Muhammad Ali en Tanjung Priok, North Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

Según KSAL, se planea utilizar el transportista de aviones para ayudar al TNI a llevar a cabo misiones humanitarias o operaciones militares distintas de la guerra (OMSP).

«Usamos más para OMSP, pero también se puede utilizar para operaciones militares para la guerra», explicó Ali.

Sin embargo, Ali no explicó el alcance del proceso de adquisición en curso Tni alMinisterio de Defensa e Italia.

Ali tampoco explicó cuánto tenía que pagar el precio del gobierno para traer a casa el portaaviones.

Para tener en cuenta, este transportista de aviones tiene similitudes con el Kri Brawijaya 320 y Kri Prabu Siliwangi 321, que es lo mismo que realizado por una compañía italiana Fincantiri.

El transportista de aviones con una longitud de 180.2 metros está equipado con un motor súper conductor que puede mover el barco con una velocidad de 30 nudos o 56 kilómetros por hora.

El barco de transporte de aviones de combate también está equipado con varios radares de atasco a armas como Mk.29 Lanza de octupel para Sea Sparrow / Selenia Aspide Anti -Cerenia Missiles, Oto Melara Twin Twin 40L70 dardo, 324 tubos de torpedos de 324 mm con tres autos de Automats y MK 2 SSM. (Hormiga)