VIVA – Cuando se habla de marca bicicleta motor más antiguo en Americano En Estados Unidos, la mayoría de la gente piensa automáticamente en Harley-Davidson o Indian Motorcycle.

Sin embargo, la historia guarda un hecho sorprendente: el título de “motocicleta más antigua de Estados Unidos” pertenece en realidad a Waltham Manufacturing Company, cuyo producto se conoce como Orient-Aster.

Comienzos tempranos: de la relojería a las máquinas

Waltham Manufacturing Company se fundó en 1893 y se dedicó inicialmente a la fabricación de relojes y bicicletas. Esta empresa se convirtió en la precursora de innovaciones que cambiarían la historia del automóvil estadounidense.

El fundador de la empresa, Charles H. Metz, tenía ambiciones más grandes que simplemente fabricar relojes y bicicletas: quería inventar vehículo una motocicleta más rápida para apoyar a su equipo de carreras de bicicletas.

En 1898, Metz llevó a cabo un importante experimento. Instaló un motor De Dion-Bouton (fabricado por la empresa francesa Aster) en el cuadro de su bicicleta.

Estos experimentos dieron como resultado la bicicleta motorizada conocida como Orient-Aster, que marcó uno de los primeros pasos en el nacimiento de las motocicletas de producción en Estados Unidos.

Lanzamiento de Orient‑Aster: ¿Primera motocicleta de producción en EE. UU.?

En un catálogo de 1899, Metz llamó a su creación la “Motocicleta de Oriente”. Curiosamente, el término «motocicleta» en ese momento todavía se usaba raramente en Estados Unidos.

Luego, la Orient-Aster participó en una carrera en el Charles River Speedway el 31 de julio de 1900 y surgió como una de las primeras motocicletas de producción que se utilizó de verdad en los Estados Unidos.

Esta motocicleta no era sólo un vehículo experimental: se vendía comercialmente y era una prueba de que la industria estadounidense de motocicletas había comenzado a desarrollarse mucho antes de que aparecieran marcas más conocidas.

Comparación con Harley‑Davidson e Indian

– Indian Motorcycle fue fundada en 1901 en Springfield, Massachusetts, por George M. Hendee y Oscar Hedstrom.

– Harley‑Davidson nació en 1903 en Milwaukee, Wisconsin.

Aunque las Harleys y los Indians son ahora íconos de la cultura de las motocicletas estadounidenses, la Orient-Aster apareció varios años antes, colocando a Waltham Manufacturing como un verdadero pionero en la historia de las motocicletas estadounidenses.

Origen del nombre “Oriente-Aster”