La máquina perdió energía a cojo

Yakarta, Viva – PT Chery Las ventas de Indonesia (CSI) proporcionan aclaraciones oficiales sobre un número queja consumidores relacionados Chery Tiggo 8 Chery Super Hybrid (CSH) que estaba abarrotada en las redes sociales.

Este caso estaba en el centro de atención porque involucraba quejas de potencia de automóvil mediocre, motores cojeantes, a otros problemas técnicos que habían sido virales en varias plataformas de redes sociales.

Chery enfatizó que esta explicación no estaba dirigida a culpar a los consumidores, sino que transmitió los resultados de la investigación que se había llevado a cabo a fondo.

Vicepresidente PT Ventas de Chery IndonesiaZeng Shuo, enfatizó que las quejas que estaban ampliamente circuladas no estaban relacionadas con los defectos de producción.



Compartir sesiones de investigaciones sobre Chery Tiggo 8 CSH quejas Foto : Abdul Aziz Masindo/Viva.co.id

«Hacemos hincapié en que los resultados de nuestra investigación, los problemas que están abarrotados en las redes sociales no se deben a defectos o productos de producción deficientes», dijo el vicepresidente de Pt.Chery Sales Indonesia (CSI) Zeng Shuo en la sesión de intercambio de los resultados de la investigación sobre las quejas de Chery Tiggo 8 CSH en Jakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Intercooler dañado por un impacto en la piedra

El jefe de posventas de PT CSI, Reza Deniar, explicó que uno de los principales hallazgos de problemas virales en las redes sociales fue el daño interponente con fugas.

«Primero sobre la fuga de intercooler, el cliente se contactó con nuestro equipo del centro de llamadas, el automóvil se quejó de perder energía, después de eso, el automóvil fue tocado y llevado al concesionario más cercano», explicó Reza.

Del examen, encontró una colisión en el intercooler. Esta fuga hace que el rendimiento del motor disminuya.

«Nuestros hallazgos fueron encontrados Intercooler allí hubo una fuga, la fuga fue los hallazgos del intercooler que fue golpeado por uno de los objetos, como una piedra o de todo tipo, de las condiciones del intercooler, hubo colisiones», continuó.

Para proporcionar paz a los consumidores, CSI asegura que este caso permanezca manejado con protección del seguro.



Jefe de AfterSales Pt. Chery Sales Indonesia, Reza Deniar Foto : Abdul Aziz Masindo/Viva.co.id

Máquina lapang debido al cable de la máquina Bittle Machine Bittle

Otra queja que aparece es que el motor del automóvil suena áspero y flácido. Después de una inspección adicional, resulta que el problema proviene de un cable de máquina pelado o torcido.

«Los hallazgos, el motor del automóvil está cojeando porque está en la sección eléctrica del motor, el cable o el cableado se desgarra, tratamos de ver desde el escáner, aparece problemas, abrimos que la sección del motor parece cable desgarrado», dijo Reza.

El daño al cable no es causado por defectos del producto, sino que morder roedores como los ratones.

«En el video del examen, hay un corte o bocado como un mouse que causa un cableado desgarrado», agregó.

Chery expresó su agradecimiento a los medios de comunicación que habían desempeñado un papel activo en proporcionar una valiosa supervisión y aportes. Este es un estímulo para que Chery continúe desarrollándose y creciendo con la gente de Indonesia. Para Chery, la satisfacción del cliente es siempre una prioridad.

Por lo tanto, la compañía se compromete a mantener y mejorar la calidad de los servicios para toda la familia Chery.

Como una forma tangible de este compromiso, Chery ahora está fortaleciendo los servicios de asistencia de emergencia para los consumidores. Cada miembro de la familia Chery puede comunicarse con la línea directa de emergencia de 24 horas al 0800-1-797979 (crédito gratuito) o utilizar el servicio de asistencia en la carretera de emergencia (ERA) disponible todos los días, incluso en vacaciones nacionales.

A través de este servicio, los consumidores obtendrán apoyo directo, desde consultas técnicas hasta instalaciones de grúa gratuita y el taller oficial más cercano, sin el límite de edad del vehículo o el kilometraje.