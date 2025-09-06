La manija de la puerta de este auto es prueba

Beijing, Viva – Los últimos años, manija de la puerta del coche El modelo de plantación es una nueva tendencia en la industria automotriz. Se considera que este diseño suave da una impresión futurista, además de soportar la aerodinámica del vehículo.

Sin embargo, la tendencia ahora está bajo el foco del regulador en China. Se dice que la autoridad relacionada está preparando reglas estrictas que condujeron a la prohibición de las manijas de las puertas de plantación completas.

Citado Viva Automotive Desde Carnewschina, sábado 6 de septiembre de 2025, el diseño regulatorio que se está discutiendo solo permite modelos tradicionales de semi-planta y mecánica. De hecho, ambos deben continuar teniendo reservas mecánicas para garantizar la seguridad de las emergencias.

El nuevo borrador estándar está programado para completarse este mes, con un período de transición de un año. Si se ejecuta según el plan, a partir de julio de 2027, un automóvil nuevo en China ya no puede usar una manija de la puerta de plantación completa.



Plantación de manijas de las puertas del auto modelo

La noticia hizo que muchos fabricantes automotrices sean inmediatamente cuenta. Según los informes, algunos proyectos que se están desarrollando se han dirigido a ajustar el diseño para no violar las reglas.

La razón del regulador es bastante claro: los beneficios de los manijas de las puertas de plantación aerodinámica son muy pequeños. El estudio muestra que una disminución en la resistencia del aire resultante no es proporcional al peso y la complejidad adicionales del mecanismo.

Además del desperdicio de costos de producción, el nivel de daño también es mucho más alto que el manejo de las puertas mecánicas. En el taller After -Sales, el daño a este componente incluso se registró como una de las causas de las quejas más en automóviles eléctricos.

Los riesgos de seguridad fortalecen aún más las razones de la prohibición. El caso de los pasajeros está atrapado porque la puerta no se abre cuando un automóvil de Korslet o la pérdida de energía es una evidencia clara de los peligros de este diseño.

Algunos fabricantes son en realidad más cuidadosos. Volkswagen y Audi, por ejemplo, eligen un modelo de semi-plantación con una palanca de emergencia para que la puerta aún se pueda abrir durante condiciones extremas.