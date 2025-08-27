La manifestación laboral se llevará a cabo mañana, el DPR y el gobierno apelaron a una acción pacífica

Yakarta, Viva – demostración obrero que está programado para tener lugar el jueves 28 de agosto de 2025 en Yakarta y varias ciudades importantes de Indonesia recibieron serias atención de varias partes.

Presidente de Confederaciones de todos los sindicatos de trabajadores indonesios (Kspsi) Jumhur Hidayat asegura que 3 millones de trabajadores extendidos bajo los auspicios no participen en la acción manifestación el trabajador.

Ilustración de demostraciones

«He instruido a 3 millones de familias extendidas de trabajadores miembros de KSPSI en todo el país para no participar en la manifestación», dijo Jumhur en su declaración, miércoles 27 de agosto de 2025.

Según él, si aún puede diálogo, no hay necesidad de hacer una demostración. «Así que pido que no se haga», dijo.

Jumhur dijo que KSPSI junto con alrededor de 100 federaciones y otras confederaciones habían hecho un borrador para ser diálogo con gobierno, RPDy empresarios. Por lo tanto, la demostración es el camino final.

También se aseguró de que los miembros de KSPSI en todos los distritos/ciudades de Indonesia no llevarían a cabo manifestaciones laborales el 28 de agosto de 2025. Aunque no es puramente el movimiento laboral debido a la participación de los partidos políticos, continuó invitando a la manifestación.

«Este es un país democrático, adelante si quieres encontrar simpatía», explicó Jumhur.

En una ocasión diferente, el vicepresidente de la Cámara de Representantes Sufmi Dasco Ahmad enfatizó que la acción laboral del 28 de agosto del 28 de agosto de 2025 no estaba relacionada con la demostración caótica el 25 de agosto frente al edificio del Parlamento.

Dasco evaluó que es legítimo si la gente quiere demostrar. Según él, la entrega de aspiraciones ha sido garantizada por la ley. Por otro lado, la entrega de aspiraciones también tiene formas que también están reguladas por la ley.

«La regla también tiene cosas que regulan, cómo expresar esa aspiración», dijo.

Del mismo modo, el jefe de las relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, le recordó al público que conozca la provocación.

«Exprese su opinión, pero hagámoslo de manera ordenada y de acuerdo con el estado de derecho. No olvide mantenerse obedientes a las reglas aplicables», dijo.

Ade Ary enfatizó que la Policía Nacional proporcionará seguridad basada en el servicio para que se puedan transmitir aspiraciones. Sin embargo, también recordó la potencial infiltración de grupos que desean provocar disturbios.

Familias de estudiantes arrestaron a la demostración RICUH DPR

«La comunidad debe ser consciente de la existencia de partes irresponsables para aprovechar la situación. No permita que las instalaciones públicas se conviertan en víctimas de la destrucción», concluyó.

Por lo tanto, se requiere que la comunidad sea crítica para no ser provocada por problemas que realmente dañan la estabilidad de la nación.

Para tener en cuenta, las demandas del grupo laboral se han acomodado a través de varias políticas gubernamentales. Algunos de ellos incluyen la construcción de 3 millones de unidades de vivienda, distribución de asistencia de subsidio salarial (BSU), la formación del Consejo Nacional de Bienestar Laboral, el estímulo de la ratificación del Proyecto de Ley de Protección de Trabajadores Domésticos (Proyecto de Ley de PPRT) que se retrasó, la formación de la Fuerza de Tarea de despedida, a la provisión de servicios de salud gratuitos.

Todos estos pasos son una prueba clara del compromiso del gobierno para mejorar el bienestar de la comunidad.