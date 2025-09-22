La manifestación hace que las calles del DPR solo un carril hasta la cola de los vehículos se amontonen, ten en cuenta esta diversión.

Yakarta, Viva – Demostración que se celebró frente al edificio RPD/MPR RI y el área Estatua de caballos Arjuna Wiwaha, Central Yakarta, lunes 22 de septiembre de 2025, hizo que la policía se transferiera actual tráfico.

Porque, vehículo Atrapado en una larga cola a la puerta de peaje de Senayan. La policía intervino inmediatamente imponiendo ingeniería de tráfico. El jefe de la sección operativa de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Robby Hefadus, enfatizó que el acceso al DPR permanece abierto, pero solo puede ser aprobado por un carril.

«Así es. Entonces, desde el mediodía, el flujo de tráfico del DPR sigue siendo un carril, causando una larga cola a la puerta de peaje de Senayan», dijo Robby.



La demostración laboral rechaza el trabajo de la Ley Cipta, frente al edificio del Parlamento. (Ilustración fotográfica) Foto : Viva.co.id/ Edwin Firdaus

Para desentrañar la densidad, los vehículos del DPR se desvían hacia la izquierda hasta el área del Hotel Mulia. Mientras tanto, se les pide a los automovilistas que todavía están decididos al DPR que vuelvan a girar por el frente del Ministerio de Jóvenes y Deportes.

«Si el público quiere ir al DPR, no es un problema, vuelva a la menpora. Así que adelante. Estamos cambiando, no cerrados», dijo.

También ocurren condiciones similares alrededor de la estatua de los caballos. Si la masa de acción cierra la carretera Medan Merdeka Selatan, el flujo de vehículos desde la dirección de la estatua de caballos hasta Merdeka Selatan automáticamente no puede cruzar.

«Para las personas que quieren ir a Kebon Sirih o a Tugu Tani, pase de Kebon Sirih», dijo Robby.

La policía instó al público a evitar las estatuas de DPR y caballos durante la acción. «Es mejor usar una ruta alternativa para que el viaje no se ve obstaculizado», dijo.

Para tener en cuenta, el ambiente frente al edificio DPR/MPR RI, el lunes 22 de septiembre de 2025, sin duda estará lleno. La razón es que miles de trabajadores salieron a las calles, mientras que 5.367 oficiales de policía conjuntos, el TNI y el gobierno provincial de DKI Jakarta fueron desplegados para supervisar la acción.

Jefe de Policía del Metro Central de Jakarta, el comisionado de policía Susatyo Purnomo Condro dijo que todo el personal había sido alertado desde la mañana. «Seguridad fuerte del área central de Yakarta 5.367 Policía conjunta de personal, TNI y Gobierno regional de DKI», dijo.