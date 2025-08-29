La manifestación frente a la policía regional central de Java es Ricuh, las masas fueron derrotadas y luego quemaron el automóvil en la oficina del gobernador

Semarang, Viva – demostraciones de varios elementos de la sociedad frente a la sede Policía regional de Java Central (Sede de la policía de Java Central) en Jalan Pahlawan, Semarang, el viernes 29 de agosto de 2025, en la tarde terminó Ricuh.

La acción que se mantuvo como solidaridad sobre la muerte de Affan, el conductor ojol En Yakarta, debido a que fue atropellado por el auto de Rantis Brimob, era normal, terminó en el caos después de que la policía reemplazó a los Hellorales con disparos de gases lacrimógenos y pulverización de agua de vehículos tácticos.

Las masas expresaron su decepción y exigieron justicia al visitar la sede de la policía más cercana. Esta acción es una combinación de varios elementos, incluidos estudiantes, organizaciones juveniles, estudiantes y taxistas de motocicletas en línea.

Demo Front of Central Java Mapolda Ricuh

La atmósfera se volvió tensa cuando la acción de arrojarse entre las masas y las fuerzas de seguridad. La policía respondió disparando gases lacrimógenos y rociando agua del cañón de agua para dispersar a la multitud. Como resultado, los manifestantes son caóticos.

Algunos de ellos incluso cayeron y tuvieron que ser evacuados a la ambulancia porque inhalaron demasiado humo de gases lacrimógenos.

Coche de quemaduras de masa

Sin embargo, la manifestación no se detuvo. Después de que el humo de los gases lacrimógenos disminuyó, las masas regresaron para avanzar y sobrevivieron en el lugar hasta altas horas de la noche. Después de ser empujado hacia atrás y lejos de la sede de la Policía Regional Central de Java, la misa que ya no era controlada actuaba antidisturbios.

El viernes por la noche, alrededor de las 20:00 Wib por la noche, se mudaron a un lado y de atrás de la oficina Gobernador de Java Central.

De monitoreo VIVA En el campo, las masas luego cometen anarquistas. Al principio se arrojó piedras al lado de la oficina del gobernador. Estalló varios autos de vidrio, así como vidrios en el complejo de oficinas del gobernador.

La masa es más violenta, luego se mueve hacia atrás y ha entrado subiendo la cerca. Algunas personas que entraron luego quemaron el automóvil estacionado allí.

La policía de Dalmas también se mudó de Jalan Pahlawan a la parte posterior de la oficina del gobernador. Los camiones de bomberos también atracaron para extinguir el incendio. Hasta que se revelara esta noticia, la situación alrededor del gobernador todavía estaba tensa.

Informe: Teguh Joko Sutrisno