La manifestación en el DPR está vacía de los participantes, la comunidad de North Yakarta Ojol rechazó la comisión al 10 por ciento

JacartaVIVA – Acción Demostración de taxi en motocicleta en línea (ojol) frente al edificio RPD RI, miércoles 17 de septiembre de 2025, fue callado. Solo se vieron docenas de masas presentes, mucho menos que el comité afirma que había alrededor de 2,000 participantes.

Para esto, existe una división de actitudes entre la comunidad de OJOL relacionada con el tema de la reducción de las comisiones. El Presidente del Coordinador Regional del Norte de Yakarta Ojol (Korwil), Mansyur, aseguró que su partido junto con miles de miembros no participara en la acción. Afirmó que su comunidad prefería concentrarse en trabajar en lugar de salir a las calles.

«No. Es mejor mantenerse enfocado en la oferta para la familia», dijo Mansyur, jueves 18 de septiembre de 2025.

También negó la noción de que el Cuerpo Regional del Norte de Yakarta estaba afiliado a Garda, la organización OJOL que inició la acción. Hizo hincapié en que nunca hubo comunicación o consolidación con la Garda.

«No importa qué, no están involucrados.

De hecho, continuó Mansyur, dudaba de la legitimidad del liderazgo de la Guardia, IGUN, de quien se decía que no estaba registrado como conductor de OJOL.

«Si yo mismo dudo que sea Ojol. ¿Por qué está luchando? Hasta ahora, así, Ojol», dijo.

En su acción, Garda afirmó que el DPR había acordado exigir la disminución de los descuentos de la comisión del 20 por ciento al 10 por ciento. Sin embargo, este paso fue realmente rechazado por algunas comunidades, incluida la Oficina Regional del Norte de Yakarta.

Según ManSyur, el descuento actual del 20 por ciento sigue siendo relevante porque la mayoría de ellos regresan a los conductores en forma de beneficios, como seguro de accidentes, mantenimiento del vehículo y otros programas de asistencia.

«Si se corta un 10 por ciento, los beneficios se pierden en realidad. Seguro de accidentes, salud, cambios de petróleo, neumáticos de cambio, todo por supuesto no existen. Por lo tanto, nos daña nosotros», dijo.

También consideró que la disminución de las comisiones no aumentó automáticamente los ingresos del conductor. Por el contrario, tiene el potencial de reducir las promociones, las órdenes, la protección para los socios.

Mansyur consideró los pasos del DPR para acomodar las demandas de un puñado de grupos sin involucrar a la mayoría de los conductores inapropiados. Alentó que hay un Foro de Discusión Abierta (FGD) que presenta representantes de la comunidad OJOL que son realmente activos en el trabajo en el campo.

«Si de nosotros, el gobierno debe bajar. ¿Qué quieres decir con exactamente los gritos de un puñado de personas? Debemos hablar abiertamente, con datos, con conductores que son realmente puramente atractivos, no solo usando un nombre», dijo.