La manifestación del Regente Pati Sudewo Ricuh, la policía le disparó gases lacrimógenos

TambiénVIVA – demostración frente a la oficina Regente El miércoles 13 de agosto de 2025, fue coloreado por disturbios. El incidente ocurrió cuando la misa de la Alianza de la Comunidad Unida de Pati instó al Regente Sudeo para conocerlos.

Las masas que estaban molestas tratando de no haber sido visitadas por el Regente de Sudewo, empujaron a la oficina del Regente para romper las puertas que las autoridades estaban estrechamente vigiladas.



La masa de manifestaciones en la oficina del regente de Pati en Java Ricuh

La tensión alcanzó su punto máximo alrededor de las 11:00 WIB, cuando se arrojaron varias botellas de agua mineral al pabellón y persiguiendo a las autoridades. Las masas gritaron una demanda de que el regente de Sudewo renunció a su posición.

La situación se calienta, la policía respondió disparando un canon de agua y gases lacrimógenos hacia los manifestantes. El alza de gases lacrimógenos instantáneamente hizo que la masa se dispersara.

Basado en el monitoreo del Departamento de Transporte de CCTV alrededor de la plaza Pati, la masa se dispersó del área de la oficina del regente hacia la plaza, cuando se disparó gases lacrimógenos del pabellón.

El retiro masivo que busca un lugar seguro para evitar gases lacrimógenos de las autoridades. Si bien la situación frente a la oficina del regente parecía ser el caos, los manifestantes en el pabellón arrojaron muchas botellas de agua mineral en el pabellón.



Anteriormente, Husen, el orador de acción de los residentes, instó al regente de Pati Sudewo a ser depuesto de su posición porque se consideraba arrogante. Invitó a los manifestantes a exigir la eliminación del Regente Pati hasta la noche.

Sin embargo, también se pidió a los manifestantes que fueran ordenados y no tomaron acciones anarquistas. «Demuestre que los residentes de Pati son educados y tienen un personaje, paz y no arrogante», dijo

El comisionado jefe de policía de Pati, Pol Jaka Wahyudi, también recordó la masa de acción en la entrega de opiniones en público de acuerdo con las reglas. Está prohibido llevar bienes prohibidos, como licores, drogas, armas afiladas, armas de fuego, explosivos, petardos y objetos que potencialmente se usan para dañar las instalaciones públicas.

«Actuaremos rápidamente si se encuentra una violación. Todo esto es por el bien de la seguridad mutua y el funcionamiento suave de las actividades», dijo el comisionado jefe de policía de Pati, Pol Jaka Wahyudi,