La manifestación de Pati Hot condujo a 22 provocadores asegurados, policía: Nil sospecha

TambiénVIVA – La policía actuó rápidamente después del estallido del caos en una gran manifestación en la oficina Regente Pati, miércoles 13 de agosto de 2025. Un total de 22 personas supuestamente se convirtieron en provocador asegurado con éxito.

«Anoche, las actualizaciones fueron aseguradas por 22 provocadores», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Regional de Java Central, el Comisionado de Policía Artanto cuando se confirmó el jueves 14 de agosto de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Central, Kombes Pol Artanto Foto : Teguh Joko Sutrisno/TVone

Según Artanto, la mayoría de las docenas de presuntos provocadores eran residentes de Pati. Sin embargo, después de someterse a recopilación de datos, examen y entrenamiento, todos fueron enviados al coordinador de campo y sus respectivas familias. Nadie se convirtió en sospechoso.

«Esta noche, la recopilación de datos, el examen y la orientación se han llevado a cabo esta noche. Las 22 personas han sido devueltas a Korlap y su familia», dijo.

«Nil (sospechoso)», dijo nuevamente.

Para tener en cuenta, la manifestación frente a la oficina del Regente Pati el miércoles 13 de agosto de 2025 fue coloreada por el caos. El incidente ocurrió cuando la misa de la Alianza de la Comunidad Unida de Pati instó al Regente Sudeo para conocerlos.

Las masas que estaban molestas tratando de no haber sido visitadas por el Regente de Sudewo, empujaron a la oficina del Regente para romper las puertas que las autoridades estaban estrechamente vigiladas.

Anteriormente, Husen, el orador de acción de los residentes, instó al regente de Pati Sudewo a ser depuesto de su posición porque se consideraba arrogante. Invitó a los manifestantes a exigir la eliminación del Regente Pati hasta la noche.

Sin embargo, también se pidió a los manifestantes que fueran ordenados y no tomaron acciones anarquistas. «Demuestre que los residentes de Pati son educados y morales, aman la paz y no los arrogantes», dijo.