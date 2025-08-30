La manifestación de la cantina y los autos de 3 residentes, el gobernador Ahmad Lutfi, invitó a la comunidad a proteger el conducto

VIVA – Acción anarquista Realizado por los manifestantes en la oficina del gobierno provincial de Java Central el viernes 29 de agosto de 2025, lamentó. No solo se pelean edificios y automóviles con piedras y fuegos artificiales, las masas quemaron los autos y comedores de 3 residentes.

Anteriormente, desde el mediodía, la misa se demostró frente a la sede de la policía central de Java. A lo largo de Jalan Pahlawan Massa continuó demostrando, luego se mudó al ministro de Jalan, Supeno.

Las acciones anarquistas en el estacionamiento del gobernador comenzaron alrededor de las 19.30. La misa, la mayoría de los jóvenes comenzaron a arrojar piedras a los autos y edificios desde fuera de la cerca. Además, las masas derribaron la puerta trasera de la oficina del gobierno provincial central de Java. Varias personas empujaron a la ubicación del estacionamiento del automóvil.

Publicación de cuidado posterior Gobierno provincial de Java Central dañado y anotado. La cantina de los residentes y el automóvil se incendiaron después de los de Molotov. Docenas de autos estacionados también fueron dañados y arrojados por piedras hasta que se dañaron gravemente.

Su acción se detuvo después de que la policía llegó y disparó gases lacrimógenos. El fuego fue extinguido por los bomberos.

Gobernador Central de Java, Ahmad Luthfi quienes obtienen un informe directo que llegan a la ubicación. Hay dos cosas que enfatizó. Primero, apeló a la gente de Java Central para que permanezca tranquilo.

«Lo mantenemos junto con Java Central, que ha sido bueno y propicio. Lamentamos esta acción anarquista, porque esta cantina es un negocio propiedad de residentes», dijo Ahmad Lutfi.

En segundo lugar, el gobernador luego ordenó a su personal que limpiara el fuego disperso, el vidrio y las piedras.

«Esta noche trabajamos para el servicio comunitario. Limpie todo para que mañana el servicio a la comunidad no esté perturbado», continuó.

Mientras tanto, Ahmad Lutfi también expresó su profunda empatía y preocupación por la muerte del taxista de la motocicleta en línea affan setiawan (OJOL) en la acción manifestación en Yakarta. Le pidió a la comunidad que permaneciera tranquilo al abordar la agitación de las manifestaciones que ocurrieron para mantener la conductividad de Java central.

«Expresamos sus más profundos condolencias por la muerte del difunto affan Kurniawan, y a su familia por el desastre que ocurrió», dijo Lutfi.

Lo más importante, dijo Lutfi, su partido le pidió al público que permaneciera tranquilo al enfrentar la agitación que ocurrió. Dijo que advirtió a la comunidad para que no se provocara fácilmente para que no estuviera atrapado en acciones que en realidad serían perjudiciales.

«Somos nyuwun la gente de Java central para mantener la conductividad. No sean influenciados por la provocación que en realidad perjudica a la comunidad», explicó.