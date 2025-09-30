La manifestación de Genz se calienta en Madagascar, el presidente Rajoelina disolvió el gobierno

Antananarivo, Viva – Presidente Madagascar Andry Rajoelina El lunes 29 de septiembre de 2025 anunció la disolución gobiernoDespués de la protesta liderada por los jóvenes de Genz sobre los apagones de agua y electricidad, que mató al menos a 22 personas e hirió a más de 100 personas desde que estalló la protesta el jueves 25 de septiembre de 2025.

Inspirado por la protesta Gen Z En Kenia y Nepal, esta manifestación de tres días es la mayor manifestación en la isla en el Océano Índico durante años, y es el desafío más grave que enfrenta Rajoelina desde que fue reelegido en 2023.

«Reconocemos y nos disculpamos si los miembros del gobierno no llevan a cabo las tareas que se les dan; entiendo la ira, la tristeza y las dificultades causadas por los cortes de energía y los problemas de suministro de agua», dijo Rajoelina en un discurso transmitido en televisión por la estación de televisión Television Malagasy (TVM) de la capital de Antananarivo.

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, anunció la disolución del gobierno

Dijo que quería crear espacio para el diálogo con jóvenes enojados debido a la falta de agua y cortes de energía. «Escuché la llamada, sentí el sufrimiento; entendí el impacto en la vida diaria», dijo.

Además, Rajoeline prometió brindar apoyo a las personas de negocios afectadas por el saqueo durante las protestas.

La presentación de los nuevos candidatos del primer ministro se recibirá durante los próximos tres días antes de que se formara el nuevo gobierno, agregó.

Anteriormente, miles de personas, muchas que se vistieron de negro y gritaron que Rajoelina renunció, se habían alineado en la capital antananarivo desde que comenzó la manifestación la semana pasada.

La policía respondió con fuerza, disparó gas y balas de goma para dispersar a las masas. Más de 100 personas resultaron heridas.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU culpó a la «respuesta a la violencia» por las fuerzas de seguridad por varias muertes, mientras que otras muertes fueron causadas por la violencia y el saqueo que fue generalizado por las pandillas que no estaban relacionadas con los manifestantes.

Las Naciones Unidas dijeron el lunes que al menos 22 personas murieron y que más de 100 personas resultaron heridas en manifestaciones inspiradas en protestas llamadas «Gen-Z» en Kenia y Nepal.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó el número de víctimas mencionadas por las Naciones Unidas, diciendo que los datos no se originaron en la autoridad nacional competente y se basó en «rumores y información errónea».

El lunes, los manifestantes se reunieron en una universidad donde agitaron la placa y cantaron el himno nacional antes de tratar de alinearse al centro de la ciudad, como lo demuestran las grabaciones del canal de noticias 2424.mg.

Los manifestantes han adaptado la bandera utilizada en Nepal, donde los manifestantes obligaron al Primer Ministro a renunciar a principios de este mes. También utilizan tácticas de organización en línea similares que se utilizan en las protestas en Kenia el año pasado, que culminó en la cancelación de la ley de impuestos en el proyecto del gobierno.

Rajoelina llegó por primera vez al poder a través del golpe de estado de 2009. Ella renunció en 2014, pero regresó al presidente después de ganar las elecciones de 2018, y asegurar el tercer mandato en las elecciones de diciembre de 2023 que según los retadores fueron coloreadas por diversas desviaciones.

Madagascar se encuentra entre los países más pobres del mundo y ha experimentado un levantamiento del pueblo que a menudo ocurrió desde la independencia en 1960, incluidas las protestas masivas en 2009 que derrocaron al ex presidente Marc Ravalomanana del poder.