La manifestación de dos días en Bandung terminó en Ricuh, 65 personas fueron arrestadas por la policía

Bandung, Viva -La manifestación que se celebró durante dos días consecutivos, viernes y sábado (29-30/8/2025), frente al edificio DPRD de Java Occidental, terminó en el caos. La manifestación que originalmente se realizó pacíficamente se convirtió en anarquista para causar mucho daño a las instalaciones públicas. La policía señaló que al menos 65 personas fueron aseguradas con éxito después de que estallaron los disturbios en la ciudad de Bandung.

Los disturbios causaron pérdidas considerables. Varios restaurantes, puestos de comestibles, activos de MPR Ri en Bandung, puestos de policía, hasta varios videotrones en Jalan Sulanja y Cikapayang Dago T -unction estaban muy dañados e incluso quemados. No solo eso, la masa de acción también quemó un automóvil y diez motos pertenecientes a residentes y funcionarios.



Comisionado de Relaciones Públicas Pol Hendra Rochmawan y Dirreskrimum West Java Comisionado de Policía Regional Pol Surawan

El jefe de relaciones públicas de la Policía Regional de Java Occidental, Kombes Pol Hendra Rochmawan, dijo que docenas de personas aseguradas provenían de diversos orígenes.

«Los que estaban asegurados provienen de diversos orígenes, desde estudiantes, estudiantes, hasta adultos y desempleo», dijo el jefe de las relaciones públicas de la policía de West Java, la comisionada de policía Hendra Rochmawan, domingo (31/31/2025).

Además del daño a las instalaciones públicas, la policía también se convirtió en víctimas en la acción anarquista. Un total de 54 personal policial sufrieron heridas debido a piedras y otros objetos duros de las masas.

«Apelamos a todos los elementos de la comunidad que desean expresar sus aspiraciones para permanecer ordenadas y no llevar a cabo acciones anarquistas, y mucho menos dañar las instalaciones públicas y provocar disturbios», dijo Hendra.

Hasta ahora, la Policía Regional de Java Occidental todavía está profundizando con los actores principales detrás de los disturbios. Las fuerzas de seguridad también permanecieron protegidas alrededor del edificio DPRD de Java Occidental para anticipar la posibilidad de un disturbio de seguimiento. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)