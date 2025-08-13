La manifestación condujo al caos, la Policía Regional de Java Central, permaneció fuera de las tropas en espera en Pati

TambiénVIVA – Tensión en Pati Regency, Java central, alcanzó su punto máximo. Una demostración masiva exige un juicio político Regente Pati, Sudewo, el miércoles 13 de agosto de 2025, terminó en el caos.

La policía ha confirmado que hasta ahora docenas de personal todavía están en espera alrededor de la oficina del regente de Pati, aunque es cierto que la condición ha sido conducente. Jefe de Relaciones Público La Policía Regional Central de Java, Comisionado de Policía Artanto, dijo que su partido no relajaría la seguridad.

«(El personal) todavía está (alertado). Si no transmito la cantidad, pero bastante grande, bastante, estamos todos fuera, no estamos subestimados, debemos sobreestimar para que la situación se recupere rápidamente y propicio», dijo, miércoles 13 de agosto de 2025.



Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Central, Kombes Pol Artanto

Aunque la situación actual se declaró propicio y la comunidad había regresado a sus actividades, la policía continuó realizando una patrulla a gran escala para mantener la seguridad. Se confirmó que la manifestación se había disuelto.

«La situación es propicio. Pati City no tiene manifestación. La comunidad ha llevado a cabo actividades diarias. Y nosotros de la policía realizamos patrullas a gran escala para garantizar la situación de Kamtibmas en el área de Pati City», dijo.

Para tener en cuenta, la manifestación frente a la oficina del Regente Pati el miércoles 13 de agosto de 2025 fue coloreada por el caos. El incidente ocurrió cuando las masas de la Alianza de la Comunidad Unida Pati instaron al Regente de Sudewo a salir a conocerlos.

Las masas que estaban molestas tratando de no haber sido visitadas por el Regente de Sudewo, empujaron a la oficina del Regente para romper las puertas que las autoridades estaban estrechamente vigiladas.

Anteriormente, Husen, el orador de acción de los residentes, instó al regente de Pati Sudewo a ser depuesto de su posición porque se consideraba arrogante. Invitó a los manifestantes a exigir la eliminación del Regente Pati hasta la noche.

Sin embargo, también se pidió a los manifestantes que fueran ordenados y no tomaron acciones anarquistas. «Demuestre que los residentes de Pati son educados y morales, aman la paz y no los arrogantes», dijo.