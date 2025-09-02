La manifestación condujo a saqueo, Nasdem, el gobierno sugirió la supuesta traición

Yakarta, Viva – Faction Faction Nasdem DPR RI propuso al gobierno para formar un equipo investigación independiente para investigar acciones anarquistas que supuestamente condujeron a esfuerzos MakarDetrás de la demostración que ocurrió hace días.

El presidente de la facción de Nasdem, Viktor Laiskodat, evaluó que la formación de un equipo de investigación independiente para investigar este caso era una necesidad urgente de que la supuesta traición pudiera revelarse sin dejar espacio para especular y politización.

La masa de los manifestantes dañados por el edificio DPRD de Java Occidental Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

«La facción del Partido DPR Ri Nasdem considera que la situación que se ha desarrollado últimamente requiere una actitud firme y pasos medibles», dijo Viktor en Yakarta el martes.

Para que los resultados de la investigación obtengan una fuerte legitimidad, alienta al equipo de investigación a involucrar al elemento de aplicación leyinstituciones independientes, así como representación comunitaria. Por lo tanto, el proceso de investigación será más confiable por el público y evitará el sesgo de interés.

Además, recordó que la democracia garantiza el derecho de los ciudadanos a expresar sus aspiraciones a través de manifestaciones. Sin embargo, la libertad debe llevarse a cabo pacíficamente y de acuerdo con el corredor de la Constitución, para no ser utilizado por ciertas partes para dividir la nación o alentar la traición.

También invitó al público a mantenerse al tanto de la provocación, los hoaks y las narrativas que tienen el potencial de dividir la unidad nacional. El diálogo y la deliberación deben priorizarse como la mejor manera para completar las diferencias en las opiniones.

«La facción Nasdem confirma su compromiso de mantener la integridad de la nación, garantizar que la democracia permanezca en posición vertical y coloca la ley como el punto de apoyo principal. Con todos los elementos juntos, se cree que Indonesia sigue firme en la unidad y la democracia», dijo.

Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

Según él, Nasdem enfatizó el pleno apoyo al presidente Prabowo Subianto en la investigación de la supuesta traición que apareció detrás de la ola de manifestaciones. Él consideró que este paso fue un compromiso para mantener la transparencia, la responsabilidad y la certeza legal para el público.

«La facción del Parlamento Indonesio Nasdem enfatizó que los intereses de la gente y la integridad de la nación siempre deben ser una prioridad por encima de todo. Estamos listos para defendernos para garantizar que se mantenga la democracia indonesia y que se mantenga la justicia para todos los ciudadanos», dijo. (Hormiga)