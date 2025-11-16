La mamá de Tommy muere y Demi Moore toma el control

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del episodio 1 de la temporada 2 de “Landman”, “Death and a Sunset”, que se estrenó el domingo 16 de noviembre en Paramount+.

¡Hola, fans de “Landman”! Soy Bill, y soy el urbanita que viajará a Texas contigo para analizar nuevos episodios de este adorable drama de Billy Bob Thornton. Cuando comienza la temporada 2, los personajes enfrentan muchos cambios. Entre ellos, Monty Miller (Jon Hamm) está muerto y su esposa Cami (Demi Moore) adquiere M-Tex; el jefe del cartel Jiménez (Alex Meraz) fue asesinado por su jefe Gallino (Andy García); Cooper (Jacob Lofland) está tratando de hacer que su escandalosa relación con Ariana (Paulina Chávez) funcione mientras se va por su cuenta para intentar ser un magnate del petróleo; y Tommy (Thornton) es ascendido a tener incluso más responsabilidades en M-Tex después de la muerte de Monty. Es un momento estresante, así que profundicemos.

Entre la conferencia de Tommy sobre la conspiración durante el desayuno y el café y los cigarrillos principales antes de que salga el sol, ¡me preocupa que él también sufra un ataque cardíaco!

Ya hay buena música esta temporada: ¿una aguja de Turnpike Troubadours cae en menos de cinco minutos? ¡Diablos, sí!

«Los mosquitos son tan grandes que pueden follar a un pavo con los pies planos». ¿Es posible que no sea una expresión popular de Texas sino más bien una realidad horrible en el Sur?

«Aquí es un juego de mujeres jóvenes, sin ofender». Lo siento, Demi Moore hizo “The Substance”; debes tratarla con respeto o prepararte para que te coman viva.

El discurso de Cami manda y es un gran recordatorio de la actitud de no tomar prisioneros que hace que este programa sea especial. «La única diferencia entre Monty y yo es que soy más malo. Pruébame y descubrirás cuánto». ¡Joder, sí!

¿Cómo es que el primer ejercicio de Cooper fue tan exitoso? Otro zapato tiene que caer en esta operación de enriquecimiento rápido, ¿verdad?

Vaya, Ariana no podría estar menos emocionada por convertirse en multimillonaria de la noche a la mañana. ¿Por qué es tan cautelosa?

¡Angela (Ali Larter) expresarle su amor por los pantalones deportivos grises a su hija, Ainsley (Michelle Randolph), es bastante asqueroso! ¿Veremos a Tommy usándolos en un episodio futuro?

Ainsley y este consejero universitario no podrían encajar menos: ¡dame un episodio de botella con estos dos en un viaje por carretera!

Un saludo a Randolph, quien recorre una línea complicada durante esta escena entre estar muy por encima de su cabeza y ser encantadoramente dulce. Es difícil empatizar con alguien que pasa la mayor parte de su reunión de admisión parloteando sobre la importancia de que las personas atractivas tengan hijos juntas, pero ella lo hace funcionar.

Uf, qué triste introducción a TL (Sam Elliott). ¿Es demasiado pronto para llorar esta temporada?

La dura refutación de TL sobre volver a conectarse con su esposa después de su fallecimiento: «Si lo hago, eso significa que yo también estoy en el infierno». Guau, tenemos algunos traumas que explorar pronto.

Por la forma en que las mujeres Norris actúan con Cooper, prácticamente se puede olerlo a través de la televisión.

Es curioso lo rápido que todos se dispersan cuando Ángela comienza a tirar platos durante su rabieta. Puntos de bonificación para aquellos alrededor de la mesa que escaparon con sus bebidas y comida en mano.

El rápido maquillaje NC-17 de Tommy y Angela después de la pelea en la cena demuestra que esos dos locos están hechos el uno para el otro.

Hay algo en el hecho de que Thornton fume cigarrillos que hace que este feo hábito parezca tan atractivo, ¿verdad?

Me encanta esa toma final de la puesta de sol, que refleja a Tommy, quien ahora sabemos que es su padre, TL, mientras ambos buscan significado en la muerte de la matriarca de la familia.

Hasta la próxima semana, siéntete libre de discutir tus propias teorías de conspiración y planes descabellados de dinero fácil en los comentarios a continuación.