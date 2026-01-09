La mamá de Anna es la asesina, cambia del libro

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers de “His & Hers”, que ahora se transmite en Netflix.

Basada en la novela homónima de Alice Feeney, Tessa Thompson protagoniza “His & Hers” como el personaje de Anna Andrews, junto a Jon Bernthal, quien interpreta al detective Jack en la serie limitada de seis episodios. El thriller gira en torno a dos cónyuges separados, un detective (Bernthal) y una estrella de noticias de televisión (Thompson), que se reencuentran cuando el inquietante asesinato de Rachel (Jamie Tisdale), amiga de la escuela secundaria de Anna, perturba su ciudad natal de Dahlonega, Georgia, un suburbio de Atlanta.

<br />

Después de tomarse un tiempo lejos de su familia y amigos tras la muerte de ella y la hija de Jack, Anna regresa al trabajo para retomar su carrera como presentadora de noticias, solo para descubrir que ha sido reemplazada por otra reportera, Lexy Jones (Rebecca Rittenhouse). Sin embargo, cuando Anna se entera del apuñalamiento en Dahlonega, se lanza al caso en busca de respuestas, pero también ve la oportunidad de recuperar su puesto de ancla.

Anna, que informa desde la pequeña ciudad, se cruza con su esposo Jack, a quien básicamente abandonó en su dolor y que ha sido asignado al caso; ambos creen que el otro es el principal sospechoso. Mientras trabajan febrilmente para encontrar al culpable, se revelan secretos del pasado a medida que aparecen nuevas víctimas de asesinato, lo que genera conmoción en toda la ciudad. En rápida sucesión, Helen (Poppy Liu) y la hermana de Jack, Zoe (Marin Ireland), también miembros del grupo de amigos de la escuela preparatoria de Anna, también son asesinadas.

Anna y Jack creen que el misterio se resuelve después de que Anna es atraída por su camarógrafo Richard (Pablo Schreiber) a la casa familiar en el lago de su esposa Lexy, donde Anna descubre que Lexy no es quien decía ser: el compañero detective de Jack dispara y mata a Lexy, y Richard es arrestado por los asesinatos. Pero a pesar de todos los desvíos, al final de “His & Hers” (en un giro verdaderamente impactante), una figura sencilla resulta ser la asesina: la madre de Anna, Alice (Fox). Después de que Alice se entera, años después, de un horrible incidente que tuvo lugar en la fiesta de cumpleaños número 16 de Anna (la violaron en grupo, una trampa de sus supuestos amigos), decide matar a todos los que habían traicionado a Anna en un acto de venganza para castigar a las mujeres que lastimaron a su hija y la hicieron huir de casa.

En una carta, Alice le confiesa sus crímenes a Anna, quien se ha reunido con Jack y está embarazada mientras ella y Jack también cuidan de su sobrina, Meg (Ellie Rose Sawyer).

«Fue inteligente que fuera ella, y pensé que el motivo era fuerte y que no se trataba de engaño o chantaje o todos los motivos habituales en un asesinato misterioso». William Old Roydcuenta el showrunner y director de “His & Hers” Variedad. «Se trataba del amor de una madre y de ver hasta dónde llegaría una madre para defender a su hija».

A continuación, Oldroyd analiza la explosiva serie, los cambios de libro a película, la colaboración con Feeney y más.

¿Qué tan familiarizado estaba con el trabajo de Alice Feeney antes del espectáculo?

“His & Hers” fue el primer libro suyo que leí en 2020. Soy fanático de los misterios de asesinatos y lo he sido desde que era niña. Cuando lo leí, pensé que podía adivinar quién era el asesino porque soy un lector bastante exigente de este género. ¡Ni idea! Me alegré mucho al final. Por eso pensé que debería hacer de esto una serie de televisión, porque la gente se sorprenderá, que es lo que quieres.

¿Cómo su aportación dio forma a la serie durante el proceso de producción?

Tienes dos tipos de escritores. Hay escritores que dicen: «Mi libro es sagrado y tienes que poner todo lo que he escrito en la película o en la serie». Luego, tienes escritores que dicen: «El libro es un libro. Siempre existirá. El lector siempre puede ir y leerlo. Tienes mi bendición para tomarlo y desarrollarlo más». Ella era la última.

Fue genial tener esa libertad, porque terminamos siendo bastante sinceros con el libro. Estaba tan cuidadosamente planeado que si alguna vez nos desviábamos, siempre nos encontraríamos volviendo a lo que Alice había hecho, porque lo había resuelto perfectamente.

​Tessa Thompson está acreditada como productora ejecutiva. ¿Qué tan involucrada estuvo ella en la creación de su personaje?

​Desde el principio, nos proporcionó notas durante todo el proceso de escritura. Tenía opiniones firmes y era una gran aliada. Tiene grandes instintos. Todo lo que nos pidió que miráramos o sugiriera procedía de un muy buen lugar instintivo. Escuchamos todo lo que dijo.

Cortesía de Netflix

Leí el libro y noté que la raza de los personajes no se describe explícitamente en la novela. ¿Cómo influyeron las conversaciones sobre la raza en el casting de Anna y Alice?

Tessa tenía pensamientos claros. Mientras filmaba “Creed” en Atlanta, visitó Dahlonega y compartió su experiencia. No podíamos ignorar lo que es para una mujer de color en esa comunidad. Como dijo Tessa, es una dinámica convincente: crecer en Dahlonega, mudarse a Atlanta y luego regresar cuando tu madre nunca se fue.

Si bien la serie sigue de cerca la novela, hubo algunas diferencias. La intimidad entre Anna y Rachel agregó otra capa a su amistad que la serie reserva para Helen y Rachel. ¿Cómo llegaron todos a ese cambio?

Es más implícito que explícito. Aludimos a ello. Todo está en la mirada que la adolescente Rachel le da a la joven Anna cuando le regala el Wonderbra para que se lo pruebe en su cumpleaños. Desafortunadamente, una de las cosas que quedó reducida a lo esencial fue la historia adolescente. Hicimos lo que pudimos, y es que necesitábamos ese punto de la trama porque necesitábamos saber por qué Rachel le dio el Wonderbra y le tomó una foto. Eso era esencial, y Zoe aludió al resto en la línea de tiempo actual.

El cumpleaños número 16 de Anna termina de manera ligeramente diferente en la serie, con Catherine (Astrid Rotenberry) huyendo en lugar de Anna, quien es violada. ¿Por qué adoptar ese enfoque?

Necesitábamos que Alice tuviera un motivo para matar a estas mujeres. Se sintió más fuerte al ver a Catherine huir de la escena. El motivo de Catherine, si iba a ser la asesina, fue que Anna la atrajo allí. Ella escapó. Al huir, un acto de cobardía por un lado, entiendo por qué ella huyó. Estaba muerta de miedo. Ese acto de cobardía es suficiente para que Alice decida culpar a Catherine de todos estos asesinatos.

Ella va a matar a Rachel, la cabecilla. Va a matar a Helen, que era la segunda al mando. Ella va a matar a Zoe, quien también fue parte de esta violación. Catalina corre. Ella también es una víctima, pero huye. Alice va a matar a estas tres mujeres y luego le echará la culpa a Catherine. Ese es su plan. Se sale de control en la escena final, pero parecía una forma más clara de proporcionar un motivo para Alice.

Cortesía de Netflix

Al principio, Anna regresa a la sala de redacción después de tomarse una licencia, y Catherine, de quien no se da cuenta de que es alguien que conoce, la reemplazó, mientras que en la novela los roles se invierten. ¿Cuál fue la intención detrás de que Anna regresara y Catherine fuera la que la reemplazara?

​Se basó en la rivalidad. También es el momento en el que queríamos que la serie comenzara con Anna reingresando al mundo y diciéndole a Jim: «Estoy lista. Estoy de vuelta. Déjame hacer mi trabajo». Y cuando llega, conoce a Lexy Jones, quien la reemplazó. Ahora tiene algo que demostrar: “Necesito recuperar mi trabajo”. Eso proporciona un factor de motivación para sus acciones para recuperar su trabajo.

​Catherine convirtiéndose en Lexy Jones tampoco estaba presente en el libro. ¿Qué les permitió a todos explorar el carácter de Catherine al agregar ese elemento que el libro no pudo?

En el libro, Catherine se llama claramente Cat Jones y sentimos que el público lo resolvería. Cat, como abreviatura de Catherine, está demasiado cerca. Nuestro co-showrunner [Dee Johnson] sugirió que se llamara Catherine Alexis Kelly. Cuando cambió su nombre, llevó a Alexis con Lexy. Luego, cuando se casó con Richard, su apellido era Jones. Entonces Lexy Jones es Catherine Alexis Kelly, y eso sería algo que luego podríamos presentar como una pista en el episodio.

El papel de Catherine en la muerte de su hermana fue un detalle adicional que no estaba en la novela. ¿Qué añadió al arco de su personaje convertir a Catherine en la asesina de su hermana?

​Queríamos mostrar que ni siquiera la víctima, Catherine Kelly, es perfecta. Ella también tiene una racha mala. Obviamente ella no quería matar a su hermana. Un accidente salió muy mal, pero vació ese inhalador por despecho. En segundo lugar, necesitábamos una razón para chantajear a Lexy Jones. Rachel chantajea a Lexy Jones con esto. Si se supiera que ella fue responsable de la muerte de su hermana, esa sería una información chantajeable que ella querría ocultar al público.

Es interesante que digas que Catherine no quiso matarla intencionalmente, porque yo pensé lo contrario.

Ella quería que el inhalador no tuviera Ventolin, pero no creo que hubiera previsto que su hermana tuviera un ataque de asma. La intención era lastimar a su hermana vaciando el inhalador, pero eso fue todo. Fue un momento de temeridad que, desgraciadamente, tuvo un final trágico.

Al final, la serie se centra en Anna y Lexy enfrentadas en la cabaña y se abstiene de incluir a Alice en ese momento. ¿Por qué era importante para todos ustedes condensar esa escena de esa manera?

​Cuando estábamos analizando el guión, Bill [Dubuque] Estaba claro que esto debería concluir a la mitad del episodio final, y los últimos 15 minutos deberían ser la revelación. Descubrimos que hay una carta, y la carta ha sido lo que hemos escuchado como voz en off a lo largo de la serie. No es la voz de Anna, es la de Alice.

​La razón por la que ha hecho todo esto es por el amor que siente por su hija. Para preservar y aclarar eso, necesitábamos quitar todo lo que pudiéramos de la catástrofe del enfrentamiento que había en el libro y presentarlo como «Hice esto porque te amo».

¿Se consideró alguna vez convertir a otro personaje en el asesino del programa?

No, siempre fue Alice en el libro. Durante todo el proceso de realización, nunca pensamos en nadie más. Fue inteligente que fuera ella, y pensé que el motivo era fuerte y que no se trataba de engaño o chantaje o todos los motivos habituales en un asesinato misterioso.

Cortesía de Netflix

En la serie, Anna descubre la verdad sobre el crimen de su madre a través de una carta, que es diferente al libro. ¿Por qué era importante que el programa le dejara clara esa gran revelación a Anna?

Es importante que Anna escuche esta información ya que está a punto de volver a ser madre. Su madre dice: «Quiero que entiendas qué es el amor de una madre». Me gusta la forma en que nos llevan a cada episodio con una voz en off, que creemos que es la del asesino, que es la de Anna. Luego, cuando llegamos al episodio final, lo escuchamos todo de nuevo y empezamos a pensar: «Dios mío, Anna lo hizo. Ella fue la asesina todo el tiempo». Luego, podemos girarlo y mostrar la voz: no es su voz. Es ella leyendo una carta.

¿Hubo escenas específicas o arcos de personajes en el libro que fueron particularmente difíciles de traducir de la página a la pantalla sin perder su esencia?

​Tuvimos que ser delicados con la agresión sexual. Eso era algo de lo que queríamos asegurarnos de que proporcionara un motivo suficientemente fuerte para estos asesinatos. Pero al mismo tiempo, lo ponemos desde el punto de vista de Alice, aunque Alice lo esté mirando. Esa es la manera de hacerlo porque en el cuerpo del personaje vas a sentir lo horrendo que fue. Tenemos momentos tan oscuros como ese en la serie que también necesitábamos equilibrarlos con ligereza. Sabíamos que necesitábamos asegurarnos de que la gente pudiera entretenerse y participar al entrar en la serie. Por eso hay un tono más ligero y buen humor entre sus personajes.

​Si la serie continuara, ¿qué personaje cree que vale más la pena explorar?​

Amo a Ricardo. Me gustaría ver el spin-off donde está en la cárcel. Ese es uno de los muchos grandes personajes. Pero sí creo que toda esta serie gira en torno a Jack, Anna y Meg con un bebé en camino.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.