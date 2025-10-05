La maldición de Mandalika a Marc Márquez continúa

MandalikaViva – Maldición Marc Márquez El Circuito Mandalika continúa en el evento MotoGP hoy. El jinete de Ducati Lenovo no pudo terminar después del incidente en la primera vuelta.

Ver Viva Automotive Domingo 5 de octubre de 2025, en la primera vuelta, Márquez tocó el caballo de hierro Aprilia enrutó Marco Bezzecchi. El contacto duro hizo que la moto de Márquez perdiera el equilibrio.

El incidente comenzó cuando Bezzecchi golpeó la parte posterior de la motocicleta Márquez. Ducati Desmosedici, que montó fue caído, hizo que Márquez cayera en la pista.

Márquez parecía embrague después de caer, y su moto ya no podía usarse. La carrera terminó más rápido para el Campeón Mundial de MotoGP 2025.

La maldición de Mandalika parece perseguir al español. Desde que esta serie entró en el calendario de MotoGP, nunca había tocado la línea de meta en la carrera principal.

En 2022, Márquez incluso estuvo ausente después de experimentar un gran lado alto durante la sesión de calefacción. El año pasado con Gresini, tampoco logró terminar la carrera porque su moto estaba ardiendo en el medio de la carrera.

Ahora, en Mandalika 2025, un destino similar le sucedió nuevamente. De hecho, Márquez vino con una gran ambición con Ducati Lenovo para mejorar sus malos registros sobre el orgullo del pueblo indonesio.

Irónicamente, este accidente ocurrió cuando la carrera acababa de comenzar. Las esperanzas de Márquez de completar la carrera principal en Indonesia están de regreso en Indonesia.

El circuito Mandalika ahora parece ser una pesadilla recurrente para el alienígena del bebé. Esta nota oscura se suma a la longitud de la lista de fallas en la pista de Lombok.