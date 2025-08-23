La magnitud del potencial para la industria deportiva en Yogya se reveló en el Foro de Asociación de Kemenpora

VIVA – Ministerio de Jóvenes y Deporte República de Indonesia (Kemenpora) continúa mostrando su compromiso en la construcción del ecosistema de la industria del deporte.

Uno de ellos es a través de la celebración del Foro de Asociación de la Industria del Deporte que se celebró del 22 al 24 de agosto de 2025 en el Riss Hotel Malioboro, Yogyakarta.

Este evento reunió a varias partes interesadas, que van desde actores comerciales, asociaciones deportivas, académicos, gobiernos locales, hasta la comunidad deportiva.

Todos se reunieron para fortalecer la red y formular la dirección del desarrollo de la industria deportiva en Indonesia, especialmente en Yogyakarta.

El foro es un impulso importante para Indonesia. Además de fortalecer la competitividad, esta actividad también se está preparando al mismo tiempo para conocer el Día del Deporte de la ASEAN 2025.

Foro de asociación de la industria deportiva de Kemenpora

Diputado para el desarrollo Industria deportiva de KemenporaRaden Isnanta, enfatizó que el problema actual de acondicionamiento físico se ha convertido en un desafío compartido. No solo a nivel nacional, sino también en el alcance regional del sudeste asiático.

Foro de asociación de la industria deportiva de Kemenpora

«A través de esta oportunidad, queremos explorar más en el potencial de la industria del deporte en Yogyakarta, lo que ha estado funcionando, qué aspectos aún deben mejorarse y cómo avanza la dirección de su desarrollo», dijo Isnanta.

El hombre de Kulon Progo también enfatizó la importancia de la entrada de varios grupos. Espera que este foro pueda proporcionar una imagen integral de la industria deportiva, que van desde logros deportivos, deportes comunitarios, hasta turismo deportivo.

«Espero obtener una visión general de los padres y las madres relacionadas con varios aspectos, que van desde deportes comunitarios, deportes de rendimiento, turismo deportivo, el desarrollo de los deportes como industria. Además, queremos saber en qué medida los jóvenes han estado involucrados en el proceso de desarrollo de la industria deportiva en esta área», agregó.

Yogyakarta fue elegido como el anfitrión no sin razón. Se sabe que esta ciudad cultural tiene un gran potencial en el desarrollo de la economía creativa y los deportes basados ​​en la comunidad.

Este foro también presenta un panel de discusión entre los actores de la industria del deporte. Se espera que haya una sinergia cruzada que sea capaz de fortalecer la contribución de la industria deportiva al desarrollo nacional al tiempo que aumenta la posición de Indonesia en la región del sudeste asiático.

La discusión tuvo lugar cálida y productiva. Desde la discusión, una serie de potenciales que se pueden desarrollar más, que van desde el turismo deportivo, los deportes profesionales, hasta el uso de infraestructura deportiva propiedad de Yogyakarta.

Según Arif Effendi, vicepresidente de la División Yogyakarta Kadin, el sector turístico deportivo tiene una gran oportunidad. Él cree que, si se maneja adecuadamente y se promueve a una agenda internacional, el turismo deportivo podrá atraer turistas extranjeros y nacionales.

«Al permanecer ahora, la fuerza impulsora a continuación pidió que fuera más fácil, como licencias y hay un apoyo presupuestario especial con un enfoque en el turismo deportivo», dijo.

La misma opinión también fue transmitida por Baskara Aji, una figura deportiva de bricolaje y presidente de Yogyakarta Pbvsi. Consideró que el largo calendario de vacaciones podría ser un impulso importante para celebrar un evento deportivo a gran escala.

«Correr ya existe, también hay muchos otros eventos. Pero lo que hay que probar es hacer el evento por la noche, el ENO ya existe. Para que por la noche pueda desglosar la carga de Malioboro, la multitud puede extenderse a la ubicación del evento», dijo.

Además, destacó la necesidad de una exposición especial para presentar las herramientas deportivas y ropa deportiva de Yogyakarta. Según él, los productos del bricolaje se han exportado y necesitan ser promovidos de manera más agresiva.

«Este calendario debe hacerse, por lo que para 2026, la promoción ya es a partir de ahora, de modo que el máximo participante, mientras que los deportes también pueden vacacionar aquí», agregó.

Mientras tanto, Mul Hendra, la fuerza impulsora para el rafting, así como el fabricante de equipos deportivos extremos, enfatizó que Yogyakarta tiene un gran capital. Desde el turismo, los eventos profesionales, hasta la venta de equipos deportivos, todos tienen el potencial de crecer significativamente.

«La naturaleza y la disponibilidad de equipos en Yogyakarta son bastante buenas. Si se fomenta con los programas máximos, estamos seguros de que la industria girará», dijo el propietario de la marca Biawakelcamino.

Además de Isnanta, a este foro también asistió el Imam Gunawan, un representante de las partes interesadas deportivas y de turismo de Yogyakarta, funcionarios del Palacio del Estado de Yogyakarta, funcionarios provinciales de bricolaje, a otros conductores de la industria del deporte.

Con el apoyo de varias partes, Kemenpora espera que este foro pueda dar a luz a nuevos avances. Se cree que la sinergia formada fortalece el papel de la industria deportiva, no solo como un medio de logro, sino también en la motocicleta que impulsa la economía nacional.