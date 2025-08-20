La magnitud del papel de la batería en las carreras de rally

Bangkok, Viva -Amid La atmósfera del 80 aniversario de la independencia indonesia, las buenas noticias provienen del mundo automotriz internacional. El rally indonesio, Memen Harianto, ganó la clase completa de autos de gasolina modificada (T1-G) en el rally de Cross Country de Asia (Axcr) 2025 en Tailandia.

El rally de este año tuvo lugar del 8 al 16 de agosto, comenzando desde Pattaya hasta Prachinburi con una distancia de alrededor de 3,300 km. Los participantes deben conquistar rutas rocosas, barro profundo y arena resbaladiza.

El terreno severo hace que muchos vehículos se dañen para revertirse. Casi todas las noches, el equipo de Rally debe hacer preparativos para enfrentar la siguiente etapa.

El primer y segundo día, Memen ocupa el tercer lugar. Luego subió al segundo lugar el tercer día, antes de finalmente liderar desde el quinto día hasta el final de la carrera.

«Es bueno poder recuperar el puesto de 1er lugar, el año pasado solo logró ocupar la posición 5, en 2023 en la posición 1 y en 2022 Occupy Posición 2. Estoy satisfecho con el rendimiento del monte y nuestro equipo», dijo.

Esta victoria no puede separarse del arduo trabajo del equipo de taller MMN que trajo de Yakarta. Desde el comienzo de su participación, Memen también recibió el apoyo de la batería Furukawa que estaba presente en el evento AXCR desde 2015. El equipo utilizaron sus productos para apoyar las necesidades de energía del vehículo, especialmente cuando el equipo de navegación y recuperación trabajó duro.

Rally indonesio, Memen Harianto en Axcr 2025

Andreas Dhanu Sugih, director presidente de PT Furukawa Indomobil Battery Sales, dijo que Furukawa había sido durante mucho tiempo un socio oficial de AXCR.

«Es por eso que también apoyamos que el rally indonesio asistió en este evento, incluido Rudy Poa, que se puso en la clase de motocicleta desde 2015 y Memen Harianto en la clase de automóviles desde 2017», dijo, citó Viva Automotive De la declaración oficial, miércoles 20 de agosto de 2025.