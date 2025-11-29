VIVA – Oxford United finalmente rompió la racha de malos resultados en la competición del Campeonato tras lograr una importante victoria sobre ciudad de ipswichSábado 29 de noviembre de 2025 WIB temprano en la mañana. Jugando en el Kassam Stadium, el club de Erick Thohir ganó 2-1 en la semana 18.

Lea también: El futuro de Ivar Jenner en Utrecht está en el aire, Persija está lista para darle la bienvenida al jugador ‘de regreso a casa’



Oxford, que todavía lucha en la zona de descenso, pareció agresivo desde el principio. Abrieron el marcador mediante el gol de Mark Harris en el minuto 24. El 1-0 duró hasta el descanso, antes de que Leif Davis empatara para Ipswich en el minuto 53.

En la segunda mitad, el entrenador Gary Rowett hizo varias rotaciones. Romeny fue el último jugador en entrar, reemplazando a Luke Harris en el minuto 75. Sólo un minuto después del atacante Equipo Nacional Indonesia puso un pie en el campo, Oxford inmediatamente marcó el segundo gol.

Lea también: Cuatro jugadores europeos ingresan al equipo, la selección nacional de Indonesia está lista para luchar en los SEA Games 2025



El gol llegó tras un rápido contraataque. El balón que Ipswich no logró completar en realidad cayó en manos de Brian De Keersmaecker, quien luego envió un pase en profundidad a Przemyslaw Placheta.

Pese a estar muy vigilado, Placheta supo regatear el balón hasta la frontal del área y disparar con la zurda que se coló horizontalmente en la portería sin que el portero contrario pudiera bloquearlo.

Lea también: Último calendario de la selección nacional de Indonesia sub-22 en los SEA Games 2025



Se Romeny Los del lado izquierdo del campo también abrieron espacios en el proceso de ataque.

Esta victoria llevó al Oxford al puesto 19 de la clasificación con 18 puntos, pero todavía no está a salvo de la amenaza del descenso porque está sólo dos puntos por delante del Sheffield United en la posición 22.

Para Romeny, este partido supone su tercera aparición en el Campeonato después de haber estado mucho tiempo de baja por una lesión durante la pretemporada.

En el campo contrario, Ipswich apareció sin Elkan Baggott y ahora está estancado en la quinta posición con 27 puntos