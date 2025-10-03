¡La madre de Vadel Badjideh se desmayó después del veredicto, Nikita Mirzani Sindir Mentik!

Yakarta, Viva – audiencia de veredicto de casos Vadel Badjideh En el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el jueves 2 de octubre de 2025, tuvo lugar lleno de emoción. Vadel fue sentenciado a ser culpable de fraude, relaciones sexuales con menores, así como la participación en la práctica del aborto realizado a LM, hija de Nikita Mirzani.

Un momento tenso ocurre cuando el juez lee el veredicto. La madre de Vadel, Titin, que estaba presente directamente en la sala del tribunal, de repente se desmayó. Inmediatamente fue llevado a cabo por sus dos hijos, Martin y Bintang. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Sin embargo, una reacción diferente en realidad vino de la víctima. Nikita Mirzani, quien desde el principio siguió el juicio, respondió al incidente en un tono cínico. Consideró que la madre de su desmayo de Vadel era solo parte del drama.

«¿Qué se desmayó su madre? Su hijo que hizo algo que no era», dijo Nikita después del juicio.

Según Nikita, en realidad era más apropiada para sentir un gran shock porque el futuro de su hija fue destruido por las acciones de Vadel.

«Debería ser que Gue se desmaye debido al hijo de Gue», dijo.

Sin detenerse allí, Nikita incluso hizo una sátira picante sobre la acción de desmayos que Titin muestra.

«Usando el desmayo del drama, no todas sus cabezas fueron demandadas a la pared», dijo sarcásticamente.

Aunque sus emociones todavía se sienten, el artista que se llama familiarmente Nyai todavía deja un mensaje para Vadel para que pueda reflexionar sobre sus errores.

«Muchos más cerca de Dios porque lo que se hizo ya estaba fuera de Nurul», agregó.

No olvidar, Nikita también tuvo la oportunidad de decir las palabras sobre la aparición de Vadel en su estilo característico.

«El mensaje a menudo toma una ducha, ya no está golpeado por el sol, todavía está oscuro», dijo, riendo ligeramente.

El veredicto contra Vadel Badjideh también es un punto de inflexión en el caso que ha incautado la atención pública, con un drama no solo en la sala del tribunal, sino también en una fuerte respuesta de Nikita Mirzani.