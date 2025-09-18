La madre de Tasya Farasya hace cargas subidas en medio del divorcio de un niño: ¡para aquellos que lo entienden!

Yakarta, Viva – Proceso de divorcio Tasya farasya Y Ahmad Assegaf, que ahora está siendo manejado por el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, está cada vez más en el centro de atención pública. Detrás de la multitud de las noticias, la madre, Alawiyah Alatas o conocida familiarmente Ala Alatas, nuevamente hizo una sátira picante a través de su carga de redes sociales.

Como se sabe, la demanda de divorcio de Tasya Farasya se ha registrado oficialmente en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta desde el 12 de septiembre de 2025. Esto fue justificado por las relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Dede Rika Nurhasanah, quien aseguró que el caso ingresó a través de un sistema electrónico. El juicio inaugural está programado para el 24 de septiembre de 2025. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En medio del calor de este problema, se vio el estilo de Alatas compartiendo activamente contenido de sátira. Subió un video que contiene citas de Tiktok a su historia de Instagram. El video muestra oraciones a sorprendentes sobre la lucha, la evaluación de los demás, a la actitud de no preocuparse por las conversaciones públicas.

«Solo Dios vio las lágrimas que lloré en silencio. La gente solo ve la superficie, pero Dios sabe mi lucha. Por eso no me importa lo que digan de mí.«El sonido de una de las citas en el video fue citado el jueves 18 de septiembre de 2025.

La oración parece confirmar que solo Dios conoce la carga real, mientras que otros solo juzgan desde la superficie. Otro mensaje que se muestra también fortalece la actitud firme de la madre.

«No estoy aquí para complacer a nadie. No estoy aquí para explicar mi vida a las personas a las que nunca les importó entender«Suena la siguiente oración.

«He hecho lo suficiente. He dado lo suficiente«Continuó el breve mensaje en el video.

Al final, la cita confirma la libertad de dejar que la gente hable como lo deseen.

«Déjalos hablar. Déjalos juzgar. Déjalos alejarse. No me encogeré para adaptarse a las expectativas de nadie», Cierre el video.

Sin detenerse allí, Alah Alatas también agregó una oración corta pero aguda a la carga.

«¿Sabes?», Escribió.

La carga no fue la primera vez que compartió desde el problema de la casa de Tasya y Ahmad sobresaliendo. El día anterior, precisamente el 16 de septiembre de 2025, ALA también tuvo tiempo de subir una cita sobre el karma.

«El karma dice antes de juzgar a alguien por su ira, pregúnteles sobre su dolor«Él escribió.

La frase muestra cómo ALA toca constantemente la herida, la evaluación, al juicio de otros en medio de la tempestad doméstica de la princesa.

Se sabe que Tasya Farasya y Ahmad Assegaf se casaron en 2018 y luego en una magnífica celebración que se celebró durante siete días y siete noches. Después de siete años de fomentar un hogar, ambos fueron bendecidos con dos niños. Ahora, el viaje de la boda se enfrenta a una gran prueba en la corte.