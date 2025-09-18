La madre de Tasya Farasya aludió a Karma, internautas: Madre Garda a la vanguardia

VIVA – demanda de divorcio presentada por el contenido del creador Tasya farasya Contra su esposo, Ahmad Assegaf todavía se discutió ampliamente. Muchos fueron librados con la razón por la cual Tasya Farasya, quien demandó a su esposo al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta desde el 12 de septiembre de 2025.

Muchos problemas inclinados que van desde presuntos infidelidad hasta problemas financieros. Pero hasta ahora no ha habido una declaración oficial de Tasya Farasya con respecto a la razón por la que solicitó el divorcio contra Ahmad Assegaf.

En medio de la demanda de divorcio presentada por Tasya Farasya, la carga de la madre del contenido del creador estaba abarrotada en el centro de atención. En la carga de historias de Instagram, Ala había aludido al karma.

«Karma dice antes de juzgar a alguien sobre sus angers. Pregúnteles sobre su dolor.

De repente, la carga fue inmediatamente llena de internautas. No algunos de los internautas que aprecian el estilo de los padres que siempre están presentes a la vanguardia.

«La primera Guardia de Madre Ala para sus hijos», comentó los internautas.

«Madre es la primera guardia de sus hijas. Madre como el primer protector, ejemplo principal, así como una fuente de fuerza para su hija», dijo otro.

«Lenguaje de amor Esta familia es sátira», dijo otra.

Para obtener información, relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Dede Rika Nurhasanah, hay una demanda de divorcio que entró en las iniciales LFT. Se sabe que este LFT es las iniciales del nombre original de Tasya Farasya, Lulu Farasya Teisa.

Mientras tanto, con muchos problemas inclinados relacionados con las razones de la demanda de divorcio presentada por Tasya Farasya. El Tribunal Religioso del Sur de Yakarta es reacio a comentar. Llamado Dede solo puede revelar los procedimientos y etapas del divorcio.

«Si por el contenido de la demanda no podemos transmitir. Eso es todo lo que podemos transmitir. Solo sobre el procedimiento de las mismas etapas del juicio. Si por el contenido de la gobernanza no podemos transmitir», dijo.

Dede reveló que Tasya a través de su abogado registró una demanda de divorcio a través del sistema e-Court el 12 de septiembre de 2025. Más tarde, ambos se someterán al primer juicio el 24 de septiembre de 2025.

«La lista es el 12 de septiembre de 2025. Traje de divorcio, el título está divorciado.