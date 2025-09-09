La madre de Raffi Ahmad fue tratada para usar la manguera en la nariz, los internautas: definitivamente pensó que su hijo

VIVA – Después de mucho tiempo desapareciendo de las redes sociales de Instagram. Lunes por la noche 8 de septiembre de 2025, Raffi Ahmad compartir cargas desagradables sobre la condición de la madre, Amy Qanita.

En la carga se vio a Raffi Ahmad, Amy Qanita estaba acostada en la sala en un hospital. También visto Amy Qanita debe usar un tubo en su nariz. Si se ve, la manguera que se coloca en la nariz de Amy Qanita parece ser la manguera NGT.

La manguera NGT (tubo nasogástrico) es una manguera flexible que se inserta a través de la nariz, esófago, al estómago para insertar nutrientes y medicamentos líquidos, así como retirar los líquidos, el gas y el contenido del estómago del estómago del paciente que no puede comer o beber normalmente debido a ciertas condiciones médicas. Pero aún no se sabe exactamente si la manguera es correcta.

En el video, Amy Qanita también yacía flácida mientras Raffi Ahmad era visto dando un cálido beso en la frente de la mamá. No hay muchos subtítulos utilizados por el esposo de Nagita Slavina, solo pone el emoticón del corazón rojo y le da su carga atrasada con la canción de Popstar titulada Awarking of You.

La carga de Raffi Ahmad se inundó inmediatamente con oraciones y apoyo a Amy Qanita para que se recupere pronto.

«Ojalá te recupere pronto, mamá @amy_r_qanita», la oración de Venna Melinda.

«Mamá Amyyy, me voy bien pronto, señora», comentó Wanda Hara

«Allahummasyfi Allahummasyfi Allahummasyfi Mama Amy», Doa Dari Ayu Dewi.

«Ve a bien pronto y recupere mamá», rezó Vega Darwanti.

«Mama amiiiii se recuperó rápidamente …», oración de Irfan Hakim.

«Seguramente mamá ami está enfermo debido a la idea de Rafi … que es paciente, mamá, el plan de Dios es mucho más hermoso …», comentó los internautas.

«Oh Dios, una vez que aparece, Mamah Amy está enferma?

«¿Mama debe pensar en su hijo?