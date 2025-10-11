La Madre De La Novia Habla Sobre La Dote De 3.000 Millones De IDR De Mbah Tarman

Pacitán, VIVA – El público quedó impactado por el matrimonio de un abuelo de 74 años llamado Mba Tarman que se casó con una mujer de 24 años llamada Sheila Arika de la aldea de Jeruk, Bandar, Pacitan. Su segundo matrimonio se volvió viral siguiendo mahar Mbah Tarman le entregó a Sheila Arika un cheque por valor de 3.000 millones de IDR.

Sin embargo, en medio de esta noticia, el público volvió a quedar impactado por la noticia de que se decía que el cheque de dote era falso. Esta noticia está ocupada en las redes sociales luego de una transmisión en vivo realizada por el usuario de la red social TikTok @perreraspacitan en esa cuenta. Incluso se dijo que Mbah Tarman se escapó con la motocicleta de su suegro después del incidente.

«El cheque es de BCA real, Rp3 mil millones de reales. El cheque es real como dote que es un récord en Indonesia. El problema es si el dinero está ahí o no, no lo sé», dijo en su TikTok en vivo como en un videoclip subido a la cuenta de TikTok @Lia.

En medio del revuelo por esta noticia, los padres de la novia, Sheila, se pronunciaron. Cuando los funcionarios de la aldea y la policía de Bandar se reunieron, la familia explicó el comienzo de la relación entre los dos. Se dice que la madre de Sheila, Kana Kumalasari, era conocida en la familia como Mbah Tarman.

«El señor Tarman realmente lo sabe. Sí, conoce a mi hijo, ese es el punto en casa. Lo conoce desde hace un mes», dijo, citado en una transmisión en YouTube de JTV Pacitan, el sábado 11 de octubre de 2025.

En cuanto al cheque por valor de 3.000 millones de IDR que era la dote para la boda de su hija, Kana dijo que es cierto que Mbah Tarman dio la dote. En cuanto al desembolso de Rp. Cheque de 3 mil millones, se ajustó a la fecha indicada en el cheque.

«Se trata del cheque de dote, sí. Lo que significa es en forma de cheque, no en efectivo, eso es correcto. Sí, según lo que se indica en el cheque. Sí, hoy (10). Si (buscando) ese problema, no sé si el problema continúa actualmente, tampoco lo sé», dijo además.

Kana también desestimó los rumores que decían que su nuera se escapó y se llevó la motocicleta de su marido. Dijo que su yerno se despidió de él y que actualmente su yerno y su hijo están de luna de miel en Purwantoro, Wonogiri.