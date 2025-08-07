La madre de Azizah Salsha subió el centro de atención, escribió una conmovedora oración en lugar de ser atacada por ciudadanos

Yakarta, Viva – La relación doméstica de parejas jóvenes, Azizah salsha y jugadores del equipo nacional indonesio Pratama ArhanDe vuelta al foco público. Después de la conversación de WhatsApp entre Azizah y su madre, Nurul Anastasya, Viral en las redes sociales, ahora se discute ampliamente el último giro de la madre en Instagram.

Nurul Anastasya, esposa del político de Gerindra Andre Rosiade, re -Shares se sube de la cuenta Post islámica titulada «El mundo es madre». En la carga, escribió un mensaje lleno de oraciones y esperanzas de una madre a su hijo. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Para mi hijo, siempre ores para que seas el mejor. Que Allah SWT adopte tu título, mantente saludable y siempre te entusiasme sobre la situación», dijo la cita que fue replanteada por Nurul, como se cita desde la cuenta de Instagram @exclusivetimnasartisJueves 7 de agosto de 2025.



Azizah Salsha’s Madre Subiendo Foto : Instagram exclusivetimnasartis

No solo eso, en la misma carga, un mensaje que enfatiza la importancia de la oración de una madre por la vida del niño.

«Recuerda que la oración de tu madre siempre estará en tus pasos.

La carga completa de significado inmediatamente cosecha varias reacciones de los ciudadanos. Algunos lo juzgan como una forma de apoyo ilimitado de los padres, pero no unos pocos que insinúen el contenido del mensaje como una defensa oculta del problema que le está sucediendo a la princesa.

«Si no puede ser un niño que los padres se sienten con un piso, al menos no seas tímido con el apellido», escribió los internautas.

«Es bueno ser él, cometer errores siempre normalizados», escribió otro.

«Trayendo a Dios, como si tuviéramos que sentir lástima por Zize. Es realmente divertido para la familia del DPR», dijo otro ciudadano.

Sin parar allí, Nurul Anastasya también subió su vieja foto con la pequeña azizah. En la foto, Azizah parecía ser abrazada con fuerza en el regazo de la madre, lo que se suma a la impresión emocional de la serie de carga.

Mientras tanto, los rumores de la grieta del hogar en Azizah y Pratama Arhan son cada vez más amplios. Esto comenzó con la circulación de la foto de Azizah jugando a Padel con su ex lover, Philo Paz, la semana pasada. Poco después de que la foto fuera viral, Pratama Arhan fue visto eliminando las fotos de su boda de su cuenta personal de Instagram.

El movimiento agregó fuertemente sospechoso de que la relación entre los dos estaba al final de la bocina. La columna de comentarios de las redes sociales se inundó inmediatamente con la opinión pública, muchos que esperaban que se separaran para su bien respectivo.

«El amor de Arhan no ha sido correspondido durante mucho tiempo», dijo Netizen.

Hasta ahora, tanto Azizah como Arhan no han proporcionado aclaraciones oficiales sobre la especulación que circula.