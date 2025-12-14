La madraza de Pidie Jaya desapareció durante las inundaciones repentinas; sólo quedan los cimientos de la valla

Banda Aceh, VIVA – Edificio Madraza Ibtidaiyah Negeri (MIN) 05 Village (Gampong) Seunong, distrito de Meurah Dua, regencia Pidie JayaAceh se perdió en un accidente Inundaciones repentinas El miércoles 26 de noviembre sólo quedaban cinco metros de los cimientos de la valla frontal.

Lea también: Tiroteo en la Universidad de Brown en EE.UU. mata a 2 personas y 8 personas críticas, el perpetrador sigue prófugo



El keuchik de Gampong Seunong, Saiful, en Pidie Jaya, dijo el domingo que el edificio MIN 05 fue arrastrado por la inundación repentina que azotó la aldea a finales de noviembre de 2025.

«Una escuela fue completamente arrasada (MIN 05), aparte de eso, 12 casas, dos salas de estudio y una policía rural fueron completamente arrasadas», dijo.

Lea también: Tiroteo masivo en Bondi Beach Australia, 10 personas muertas y 12 heridas



A pesar de los grandes daños sufridos por las instalaciones, todos los residentes estaban a salvo y nadie murió como resultado de la inundación repentina.

«Gracias a Dios no hubo víctimas, porque cuando llegó el agua por primera vez, anunciamos que se recomendaba a los residentes que se dirigieran a un lugar seguro», dijo.

Lea también: Tailandia implementa ley marcial y toque de queda debido a enfrentamientos con Camboya



La escuela, originalmente ubicada alrededor de la Cuenca de Meureudu (DAS), cuando llegó la inundación repentina el martes 25 de noviembre, todo había desaparecido.

Ahora, la ubicación de la escuela primaria se ha convertido completamente en un río. En los cimientos restantes, la comunidad local ha colocado un cartel que dice «Esta es la ubicación de MIN 05 Pidie Jaya que se derrumbó en el río».

Un residente de Gampong Geunteng, esposo del director de MIN 05, Pidie Jaya Dahlan, dijo que la escuela desapareció después de ser afectada por una inundación gradual.

Primero, dijo, en las primeras horas del miércoles 26 de noviembre, durante la primera inundación, el agua sólo erosionó el fondo de varias aulas, luego mañana por la noche, la inundación volvió y se llevó todo el edificio de la escuela.

«Durante la inundación de la noche del jueves 27 de noviembre, el agua se llevó todas las aulas y edificios del lugar. Y hoy sólo quedan los cimientos de la valla frontal», dijo Dahlan. (Hormiga)