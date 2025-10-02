La luna helada de Saturno podría ser favorable para la vida







Los científicos han descubierto nuevos tipos de orgánicos en géiseres helados que salen de la luna de Saturno Encelado, reforzando la probabilidad de que el mundo del océano pueda albergar condiciones adecuadas para la vida. Sus hallazgos, informados el miércoles, se basan en observaciones hechas por Cassini de la NASA astronave en 2008 durante un sobrevuelo cercano y rápido de Encelado.

La pequeña luna, una de 274 Saturno en órbita, ha sido considerado durante mucho tiempo un candidato principal en la búsqueda de la vida más allá de la tierra debido a su océano oculto y las plumas de agua que estallan de las grietas cerca de su Polo Sur. Si bien Encelado puede ser habitable, nadie sugiere que la vida existe.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente