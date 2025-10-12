La lucha de Patricia Gouw por tener hijos, al parecer esto fue lo que hizo

VIVA – Patricia Gow Actualmente disfruta de su tiempo como madre entre sus ocupadas actividades. Desde que dio a luz a su bebé el 28 de septiembre de 2024, Patricia Gouw admite que realmente ha cambiado su estilo de vida para estar más saludable.

Lea también: Patricia Gouw Unboxing Souvenir Ngundownload Yerno de Al Ghazali-Alyssa Daguie, ¿qué contiene?



Esto se convirtió en un hábito porque comenzó a adoptar un estilo de vida y patrones de alimentación saludables desde que estaba a punto de someterse a un programa de embarazo.

Patricia Gouw reveló que luchó durante al menos tres años por tener hijos. En estos tiempos, Patricia Gouw enfatizó la importancia de superarse cubriendo las necesidades nutricionales de vitaminas y minerales del organismo.

Lea también: El toque de arte en la foto de maternidad de Patricia Gouw es un foco de atención



«Me tomó tres años tener un bebé. Primero me arreglo porque estoy ocupada y no soy disciplinada a la hora de comer, me gustan las cosas deliciosas, así que como mucho. A veces tampoco es nutritivo. Así que cuando lo comprobé, necesitaba la ingesta de vitaminas de este suplemento de apoyo», dijo Patricia Gouw, en el evento Gathering Fun with Blackmores en la celebración del 19º aniversario de Watsons, en Yakarta, el domingo 12 de octubre de 2025.

«Realmente no tengo suficiente ácido fólico y me dijeron que tomara esto para quedar embarazada. Entonces hay varias sustancias en mi cuerpo que faltan, así que lo arreglaré hasta que pueda tener hijos», explicó.

Lea también: El sexy retrato de Patricia Gouw en la sesión de maternidad llama la atención, los internautas lo cuestionan



La forma más práctica que utiliza Patricia Gouw para satisfacer las necesidades de sustancias importantes de su organismo es tomar suplementos todos los días. Patricia Gouw no sólo come alimentos saludables, sino que también es consciente de la importancia de los suplementos para la salud.

«Debido a que es difícil comer al principio del embarazo, vómitos, náuseas, nos guste o no, hay que tomar suplementos. Esa es una manera práctica y fácil», dijo.

La importancia de tomar suplementos durante el embarazo

La importancia de la ingesta de suplementos para las mujeres embarazadas es muy significativa, especialmente para llenar los vacíos nutricionales que tal vez no se satisfagan por completo solo con la dieta diaria. La necesidad de ciertas vitaminas y minerales aumenta drásticamente durante el embarazo para apoyar la salud materna y el crecimiento fetal óptimos.

Los suplementos actúan como apoyo a una dieta saludable, no como sustituto. El consumo de suplementos debe ser acorde a la dosis y lo mejor es consultar a un médico porque dosis excesivas de ciertas vitaminas (como la vitamina A) pueden ser realmente peligrosas.