La lucha de los residentes de 3 aldeas en el oeste de Kalimantan se da cuenta del artículo 33 de la Constitución de 1945

Pontianak, Viva – Sociedad de tres aldea A saber, la aldea de Jaya Jaya (distrito de Marau), Suka Karya Village (distrito de Marau) y el pueblo de Teluk Bayur (distrito de Sungai Laur) celebraron una reunión conjunta con el Consejo de Liderazgo Regional de Advocación Gente Para el archipiélago (DPD Arun) de West Kalimantan.

Leer también: Pertamina Empodering Rantau Dedap Village: desde la energía limpia hasta el turismo educativo



La reunión que se celebró en la Secretaría DPD de West Kalimantan Arun también asistió el Secretario General del Consejo de Liderazgo Central de Arun, Bungas T Fernando Duling como una forma de fortalecer la consolidación de la lucha del pueblo de la aldea para abordar los problemas agrarios prolongados.

Esta reunión es un evento importante para unir la visión y los pasos estratégicos de la comunidad en la lucha por los derechos de la tierra, así como al fortalecer la posición de negociación de las empresas que se consideran que no cumplen con las obligaciones para la comunidad.

Leer también: Al realizar sus deberes, la insistencia para desactivar a Deddy Sitorus se considera político



En la discusión, el artículo 33 de la Constitución de 1945 se convirtió en la base principal del espíritu de la lucha de las tres aldeas. El artículo confirma que la tierra, el agua y los recursos naturales contenidos en el mismo están controlados por el estado y utilizados para la mayor prosperidad de las personas. Es este espíritu el que alienta a las personas a permanecer firmes en la lucha por sus derechos.

El Secretario General de DPP, Arun Bungas, expresó su aprecio por la actitud constante y el compromiso de las tres aldeas para luchar por sus derechos.

Leer también: PUAN: Todas las facciones acordaron detener la asignación a domicilio de los miembros del DPR



«Esta lucha está en línea con el mandato de nuestra Constitución. El artículo 33 de la Constitución de 1945 debe ser la base de la lucha de la gente para que no haya más explotación que perjudique a la comunidad», dijo.

Además, la comunidad también enfatizó que sus pasos de lucha estaban en línea con la dirección del desarrollo entregada por el presidente Prabowo Subianto en su discurso estatal en la sesión anual del MPR RI, el 15 de agosto de 2025, ante el Parlamento indonesio y DPD RI.

En el discurso, el presidente enfatizó la importancia de la soberanía de la nación sobre los recursos naturales y la justicia social para todos los indonesios. La comunidad considera que la actitud del presidente da nueva energía y fortalecimiento moral en la lucha agraria a nivel de la aldea.

«La determinación del presidente Prabowo, quien confirma que los recursos naturales deben ser realmente utilizados lo más posible para las personas es el mismo espíritu que nuestra lucha en la aldea. Queremos que el estado esté presente y esté con la gente pequeña», dijo un líder de la comunidad.

Además, Bungas también agradeció a los hermanos menores de los estudiantes que continuaron recordando constantemente al gobierno y al Parlamento Indonesio que dirigiera el Artículo 33 de la Constitución de 1945 en consecuencia y de manera consistente. Según él, la voz de los estudiantes es la fuerza moral de la nación, que siempre ha sido la primera línea para proteger el mandato de la Constitución.

DPD Arun West Kalimantan en esta ocasión también enfatizó la importancia de la unidad, las estrategias de lucha medibles, así como los pasos de defensa consistentes para garantizar que los derechos de la comunidad no sean ignorados. La reunión se cerró con un acuerdo conjunto para continuar fortaleciendo la consolidación en las aldeas y expandir la red de solidaridad del pueblo.