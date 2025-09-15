La lucha de los estudiantes en el este de Indonesia

Labuan BajoVIVA – Isla Komodo Conocido como un destino turístico de clase mundial, pero detrás de su encanto todavía se almacenan desafíos en el sector educativo. El acceso a las escuelas a menudo se ve obstaculizado por condiciones geográficas e infraestructura limitada.

Muchos estudiantes tienen que viajar un largo viaje para llegar a la escuela todos los días. Esta situación a menudo afecta el funcionamiento suave de las actividades de enseñanza y aprendizaje.

Las instalaciones escolares en algunas áreas también son simples. Las aulas con equipos mínimos y limitaciones de la papelería son un desafío para los estudiantes.

A pesar de enfrentar limitaciones, los niños en la isla de Komodo siguen ansiosos por estudiar. Este espíritu luego alienta a varias partes a participar en el apoyo a la educación en el área.

Uno de Deli Indonesia, que busca ayudar a mejorar la calidad de la educación en la isla de Komodo. Este programa se centra en la asistencia de papelería para los estudiantes.

Un total de 14 escuelas en el área de Komodo y Labuan Bajo se convirtieron en beneficiarios. La asistencia incluye cuadernos, lápices y otros equipos que admiten las necesidades de aprendizaje.

«La educación es una base importante para el futuro de los niños indonesios. Creemos que cada niño, donde sea que estén, tienen derecho a apoyar a aprender bien», dijo Ronny Rachmadani, gerente de marca de Deli Indonesia, citado el lunes 15 de septiembre de 2025.

Además de la distribución de asistencia, esta actividad también está llena de interacciones con estudiantes y maestros. El objetivo es fomentar la motivación para aprender y proporcionar aliento para que los niños sigan entusiasmados con el logro de los objetivos.

«Vemos de primera mano cómo los niños están muy felices y felices al recibir paquetes de papelería. Esta cosa simple puede aumentar su entusiasmo por estudiar más duro», dijo Felixius Farjono, director de la escuela SMKN 2 Komodo.