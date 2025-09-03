La lucha de Eza Gionino se casó sin bendición, huyendo de casa para ser etiquetado como un niño impío

VIVA – Las noticias impactantes se emergieron de la vida personal del actor Eza gionino. El hogar con Meiza aulia Coritha ahora está al final del divorcio después de que Meiza presentó una demanda divorciado En el Tribunal Religioso de Cibinong, Java Occidental, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: No solo se divorció, la esposa de Eza Gionino pidió esto



La demanda no solo incluía solicitudes de divorcio, sino también la custodia de sus tres hijos, Nichole Zalya Gionino, Khan Gionino y Akshay Gionino. La audiencia inaugural está programada para el 22 de septiembre de 2025, con el proceso de mediación como primer paso.

Eza Gionino huye de casa

Leer también: Solía ​​casarse sin bendición, ahora Eza Gionino es demandado por el divorcio Meiza Aulia



Volviendo a 2018, The Love Journey of EZA y Meiza estaba lleno de giros y drama. La pareja primero sorprendió al público con sus planes de boda en julio de 2018 en Cibubur.

Sin embargo, el plan fue cancelado porque su relación no recibió la bendición de la madre de EZA, Ruch Gaya. Este conflicto alcanzó su punto máximo hasta que EZA decidió huir de casa el 14 de mayo de 2018.

Leer también: El pico de la disputa de Pratama Arhan-Azizah Salsha se produjo después de que sobresalía la cuestión de una aventura con Salim Nauderrer



«Sí (Escape) el sábado 14 de mayo. Nunca se conoció, nunca regresó», dijo Ruch Gaya cuando se contactó por teléfono el 10 de julio de 2018.

Ruch expresó firmemente su desaprobación de la relación entre EZA y Meiza a pesar de que ambos parecían muy decididos a continuar la relación con el nivel de matrimonio.

«Esa es mamá que no aprueba. La cosa es que el ego de ECA, dominó a Eza. Estaba enojada. Luego dijo que todavía quería casarse con ECA. Dije que está bien. Quiero casarme este momento también. Pero aún no mama no bendiga», dijo.

La tensión se calienta cuando EZA envió a su conductor para llevar sus artículos personales de casa. La madre inmediatamente permitió a la gente de la orden de Eza porque también era reacia a considerar al actor como su hijo nuevamente.

«El conductor me dijo que quería tomar esto, quiero tomar televisión. Dije: ‘Tómelo. Está bien. Los niños no se les toman nada especialmente bienes», dijo Ruch.

Eza Gionino se casó sin bendición

Incluso sin bendición, EZA y Meiza finalmente realizaron una boda el 22 de julio de 2018 en Bekasi. Esta decisión hizo que la relación entre EZA y su madre fuera más tenue. Ruch incluso declaró: «Tampoco lo considero mi hijo. Hasta la muerte no hay bendición de mí», cuando se contactó el 22 de julio de 2018.

Etiquetado como un niño impío

Este conflicto también tiene un gran impacto en la imagen de EZA a los ojos públicos. En 2023, Eza recordó cómo los medios estaban llenos de llegar al set de telenovelas que no era Ustaz.

«Entonces, cuando salí de la casa, filmé la telenovela ‘No soy Ustaz’ todavía caminando. Hasta que finalmente muchos información y entradas vinieron a mi ubicación», dijo Eza en el programa de YouTube de la familia Sonfai.

Incluso fue etiquetado como un niño impío porque se le consideraba alejar a su madre.

«Se decía que era impío.

EZA enfatizó que la acusación no era cierta. Aunque había sido emocional porque tenía que enderezar las cosas que se consideraban incorrectas, Eza Gionino continuó transmitiendo hechos sobre él.

«Quiero aclarar, estaba un poco emocional. Pero afortunadamente hay amigos que me amortiguan en el lugar. Porque lo que se me pregunta lo contrario. Por el amor de Dios, nunca pateé a mi madre.