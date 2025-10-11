La lucha contra Haason Reddick es el ‘mayor problema’ para los Buccaneers

Hay algo que decir acerca de que la inactividad (en términos de simplemente negarse a jugar) es casi tan mala para ti, en algunos casos, como si realmente estuvieras lesionado.

En la memoria reciente, los jugadores que han pasado por largas pausas en las que se perdieron los entrenamientos de temporada baja, el campo de entrenamiento, los juegos de pretemporada y, en algunos casos raros, los juegos de la temporada regular, parecen haber perdido permanentemente un paso cuando regresan a la acción.

El Bucaneros de la Bahía de Tampa están tratando de averiguar si tienen uno de esos tipos de jugadores en su defensa en este momento con el corredor de ventaja Haason Reddickquien aún tiene que mostrar el nivel de juego que lo convirtió en uno de los cazamariscales más temidos del juego durante las últimas 5 temporadas.

Brad Gagnon de Bleacher Report destacó la falta de productividad de Reddick como el «mayor problema» de los Buccaneers de cara al juego de la Semana 6 contra los 49ers de San Francisco.

En 5 juegos, Reddick tiene solo una captura con 13 tacleadas, 4 TFL y 4 golpes de QB. A pesar de la falta de producción del NFL All-Pro y dos veces Pro Bowler, los Buccaneers tienen marca de 4-1.