La lucha contra Haason Reddick es el ‘mayor problema’ para los Buccaneers

Hay algo que decir acerca de que la inactividad (en términos de simplemente negarse a jugar) es casi tan mala para ti, en algunos casos, como si realmente estuvieras lesionado.
En la memoria reciente, los jugadores que han pasado por largas pausas en las que se perdieron los entrenamientos de temporada baja, el campo de entrenamiento, los juegos de pretemporada y, en algunos casos raros, los juegos de la temporada regular, parecen haber perdido permanentemente un paso cuando regresan a la acción.
El Bucaneros de la Bahía de Tampa están tratando de averiguar si tienen uno de esos tipos de jugadores en su defensa en este momento con el corredor de ventaja Haason Reddickquien aún tiene que mostrar el nivel de juego que lo convirtió en uno de los cazamariscales más temidos del juego durante las últimas 5 temporadas.
Brad Gagnon de Bleacher Report destacó la falta de productividad de Reddick como el «mayor problema» de los Buccaneers de cara al juego de la Semana 6 contra los 49ers de San Francisco.
En 5 juegos, Reddick tiene solo una captura con 13 tacleadas, 4 TFL y 4 golpes de QB. A pesar de la falta de producción del NFL All-Pro y dos veces Pro Bowler, los Buccaneers tienen marca de 4-1.
“Los Buccaneers vencieron a los Seahawks en la Semana 5 a pesar de que la defensa no logró ejercer mucha presión sobre ellos. Sam Darnold mientras permite 35 puntos”, escribió Gagnon el 10 de octubre. “Esa unidad tiene sólo 10 capturas en la temporada, y una gran parte de eso se debe a la falta de producción de su incorporación de $14 millones en la temporada baja. Es justo preguntarse si Reddick está oxidado después de lo que fue esencialmente una temporada perdida con los Jets en 2024. Pero también tiene 31 años, así que quién sabe si podrá encontrar lo que alguna vez tuvo. De todos modos, la presión sobre los mariscales está en problemas sin él en su mejor momento”.
Los Buccaneers hicieron un movimiento llamativo al fichar a Reddick
Los Buccaneers firmaron a Reddick con un Contrato de agente libre por 1 año y 14 millones de dólares el 10 de marzo, el primer día en que los equipos podrían contratar agentes libres en el ciclo 2025.
También mostraron mucha fe en un jugador que no hizo mucho el año anterior.
Después de que Reddick fuera canjeado desde el Águilas de Filadelfia hacia Jets de Nueva York Antes de la temporada 2024, entró en una prolongada espera por la falta de una extensión de contrato y tomó la decisión de perderse la mayor cantidad de juegos que pudo sin perder un año para alcanzar su estatus de veterano (7 juegos) y volvió a tener solo una captura en 10 juegos.
Edge Rusher es un punto débil notable para los Buccaneers
El mensaje de los Buccaneers con el fichaje fue que tenían la intención de mejorar el punto más débil de su defensa.
«Tampa Bay también hizo lo que pensé que era una apuesta que valía la pena por Reddick por un año, 14 millones de dólares». Seth Walder de ESPN escribió el 10 de julio. «Reddick viene de una temporada perdida que incluyó un largo enfrentamiento contractual, 10 juegos jugados y solo una captura. Pero Reddick ha sido un cazamariscales de élite (registró capturas de dos dígitos cada año desde 2020 hasta 2023) y podría ayudar La defensa de Todd Bowles si se recupera”.
A menos que tengas a Aaron Donald en tu plantilla, probablemente nunca sea una buena señal que tu mejor corredor no lidere al equipo en capturas: el tackle nariz. Vita Vea lidera a Tampa Bay con 2.0 capturas seguido por el apoyador interno David Lavonte con 1,5 sacos.
