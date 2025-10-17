¡La loca acción de KKB Aibon Kogoya! Residentes acribillados a balazos en la carretera: 1 muerto y 4 heridos

Nabiré, EN VIVO – Grupo Delictivo Armado (KKB) se sospecha firmemente que el líder de Aibon Kogoya es el autor intelectual del brutal tiroteo contra civiles en Kali Semen, Wadio Atas, distrito de Nabire Occidental, regencia de Nabire, Papuasia Oeste, el viernes 17 de octubre de 2025 por la mañana.

El ataque repentino tuvo como objetivo los vehículos de los vecinos que circulaban por esa ruta. Como resultado, una persona morir mundo, mientras que los otros cuatro experimentaron luka heridas de bala y abrasión.

«Este incidente provocó la muerte de una persona y cuatro más resultaron heridas. Todavía estamos llevando a cabo investigaciones en el lugar», dijo en su declaración el jefe de operaciones de paz de Cartenz, el general de brigada de policía Faizal Ramadhani.



(Ilustración) Miembros del KKB de Papúa.

Según Faizal, párr. víctima Iba en un auto Hilux cuando de repente fue baleado por un grupo armado. La evidencia en el campo muestra muchos agujeros de bala en la carrocería del vehículo en el que viajaban. Todas las víctimas fueron evacuadas con éxito al RSUD (hospital general regional) Nabire alrededor de las 11:05 WIT.

«Condenamos enérgicamente los disparos contra civiles. Las fuerzas conjuntas actuaron rápidamente para evacuar a las víctimas y ahora se centran en perseguir a los perpetradores», dijo Faizal.

Mientras tanto, el jefe adjunto de las operaciones de paz de Cartenz, el comisario de policía Adarma Sinaga, destacó que su partido había reforzado la seguridad en la zona de Nabire Occidental.

Hasta ahora, según se informa, la situación en torno al lugar del incidente se está volviendo gradualmente más propicia después de que las fuerzas conjuntas realizaron búsquedas y recogieron declaraciones de testigos. La policía también sigue investigando el motivo del ataque, que se suma a la larga lista de violencia armada en Papúa.

«Estamos aumentando las patrullas y la supervisión en rutas vulnerables. La seguridad de la comunidad es la principal prioridad», dijo Adarma.

Las identidades de quienes se convirtieron en víctimas son:

1. Masturiyadi (50), herido de bala en la nuca derecha, murió;

2. Yance Makai (38), seis laceraciones en el brazo izquierdo, debajo de la axila y en el estómago izquierdo;

3. Aser Kegou (45), herida de bala en el brazo izquierdo;

4. Martinus Makai (42), funcionario, abrasiones en la cara por fragmentos de vidrio;

5. Ari, heridas de bala en el brazo izquierdo y derecho.