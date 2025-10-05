La lluvia tiene el potencial de caer durante MotoGP Mandalika esta tarde

Mandalika, Viva – La agencia de meteorología, climatología y geofísica (Bmkg) Predecir el potencial Lluvia Luz que puede enjuagar el área del circuito de Mandalika, Central Lombok, West Nusa Tenggara, en la parte superior de la carrera MotoGP Mandalika 2025, domingo 5 de octubre de 2025.

Leer también: Marc Márquez revela objetivos en las calificaciones de Motogp Mandalika



El jefe de la estación de meteorología BMKG NTB, Topan Primadi Satria, explicó que las condiciones climáticas en Mandalika en la mañana tienden a estar nubladas, pero durante la tarde hasta la tarde el potencial de lluvia ligera.

«Mañana el clima está nublado a nublado, luego desde la tarde hasta la tarde, el pronóstico del clima nublado está nublado hasta la luz ligera», dijo Satria Typhoon en un comunicado en Mataram el domingo informado desde Antara.

Leer también: Historia de MotoGP Mandalika 2022 y ndash; 2025: Diferentes filas campeones en Indonesia



Según él, la intensidad de la lluvia ligera que se estima en el área del circuito alcanza de 0.5 a 5 milímetros por hora, o alrededor de 5 a 20 milímetros por día. Se espera que el clima dure hasta la noche.

Además, se estima que la velocidad del viento alcanza 13-14 kilómetros por hora, con temperaturas de aire cálido entre 27 y 30 grados centígrados y la humedad del aire alrededor del 66-89 por ciento.

Leer también: Apareciendo en MotoGP Mandalika, Franco Morbidelli se siente como en casa



La carrera principal de MotoGP Mandalika 2025 en sí está programada para comenzar a 14.00 WIB, con decenas de miles de espectadores han empacado el Tribune desde la mañana.

Bezzecchi ganó la carrera de sprint, Márquez se desplomó

En la sesión de carrera de sprint que se celebró el sábado (4/10/2025), Aprilia Racing Racer, Marco Bezzecchi, ganó su segunda victoria esta temporada. Anteriormente, Bezzecchi también ganó en el San Marino MotoGP, y ahora nuevamente parecía dominante en Mandalika.



Ducati Lenovo Racer, Marc Márquez Foto : Entre Photo/Aditya Pradana Putra/Yu

Mientras tanto, el campeón mundial Marc Márquez debe recibir una sentencia de penalización de la vuelta larga después de estar involucrado en un incidente con Alex Rins en la primera vuelta. Como resultado de la penalización, Márquez solo terminó séptimo.

En la entrevista después de la carrera de sprint, Márquez afirmó ser realista al enfrentar la carrera principal.

«Con condiciones como esta y la penalización que recibí, no soy demasiado optimista para poder tomar el podio. Pero continuaremos luchando», dijo el Gresini Ducati Racer.

El clima incierto en Mandalika puede ser un determinante del resultado final. Los corredores deben ajustar la estrategia si la lluvia realmente cae cuando la carrera tiene lugar.

El evento Mandalika MotoGP 2025 tuvo lugar del 3 al 5 de octubre de 2025, y se convirtió en una de las series más esperadas en el calendario de MotoGP debido al gran entusiasmo de los fanáticos en Indonesia.