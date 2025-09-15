La lluvia pionera de K-Pop establece una gira por el bis bis estadounidense de tres ciudades

K-pop artista Lluvia Volverá al público de América del Norte con su gira de lluvia 2025 [Still Raining: Encore]Una carrera de tres ciudades con sus actuaciones exclusivas y catálogo de éxitos que abarcan durante dos décadas.

La gira, promovida por Infinite Prospects Entertainment, la misma compañía detrás de la reciente G-Dragon US Fechas y los espectáculos norteamericanos anteriores de Rain: comienza el 23 de noviembre en Nueva York antes de mudarse a Los Ángeles el 26 de noviembre y envolverse en Atlanta el 29 de noviembre.

Las fechas de Encore siguen al regreso de América del Norte de 2023 de Rain, que marcó sus primeros conciertos en los Estados Unidos en dieciséis años. Esos espectáculos en Atlantic City y Las Vegas se agotaron rápidamente.

Los fanáticos que asisten a los espectáculos de 2025 pueden esperar una lista de canciones que refleja sus recientes paradas de gira aún lloviendo a través de Asia, donde la lluvia combinó canciones exclusivas como «Is Raining» y «Rainism» con portadas de éxitos contemporáneos por actos que incluyen Newjeans y Bruno Mars.

Nacido Jung Ji-Hoon, la carrera de Rain comenzó en 2002 con «Bad Guy», seguido del éxito comercial con el álbum «It’s Raining» de 2004, que movió más de un millón de copias. Su papel protagonista en el exitoso drama «Full House» estableció su popularidad en Asia, mientras que sus actuaciones con entradas agotadas en 2006 en Madison Square Garden y Las Vegas abrieron nuevos caminos para K-Pop en el mercado estadounidense.

Después de completar su servicio militar en 2012, Rain continuó actuando y actuando, incluidos papeles en películas como «Ninja Assassin». Su colaboración 2020 con Park Jinyoung (JY Park) en el sencillo «Switch to Me» demostró su continua relevancia en diferentes generaciones de fanáticos.

La lluvia ha sido acreditada como una fuerza impulsora para llevar a K-Pop a la etapa mundial y es considerado una de las figuras más influyentes en la ola de Hallyu que introdujo la cultura pop coreana en el público global.