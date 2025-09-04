La lluvia causa estragos en Punjab: 37 muertos, cultivos en 1.75 lakh hectáreas dañadas







Rain azotó partes de Punjab de inundación y Haryana vecina nuevamente, con su capital común Chandigarh recibiendo 20.4 mm de duchas durante el período de 24 horas que finaliza las 8.30 a.m. del jueves.

Las lluvias han agravado la situación de la inundación en Punjab Con el número de muertos aumentando a 37, mientras que los cultivos en 1,75 lakh de hectáreas de tierra en 23 distritos fueron dañados por el peor diluvio en el estado desde 1988.

Mohali de Punjab registró 18 mm de lluvia, seguido de 14.8 mm en Gurdaspur, 6.4 mm en Amritsar, 2.3 mm en Patiala y 0.4 mm en Ludhiana.

En Haryana en las últimas 24 horas, Panchkula recibió 76 mm de lluvia siguió 16.8 mm en Karnal, 12.6 mm en HISAR, 5.3 mm en Ambala y 1,8 mm en Rohtak.

Las lluvias incesantes en los últimos días habían llevado a un aumento en los niveles de agua de algunos ríos en Punjab y Haryana.

El Hathnikund Barrage, en el distrito de Yamunanagar de Haryana, descargó 3,29,313 cusec de agua a las 9 a.m. del lunes, que fue el más alto registrado hasta ahora este monzón.

A las 8 de la mañana del jueves, recibió una descarga de 1.42 lakh Cusecs del aluvión.

Operaciones de alivio y rescate de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), EjércitoLa fuerza de seguridad fronteriza, la policía de Punjab y las autoridades de distrito están en marcha en las áreas afectadas, dijeron las autoridades.

El gobierno de Punjab extendió el miércoles el cierre de todas las escuelas, colegios y universidades hasta el 7 de septiembre debido a la situación de inundación prevaleciente en el estado.

En HaryanaEn vista de la situación prevalente que surge de las lluvias incesantes que causan el registro de agua en varios distritos, el ministro de Salud Pública e Ingeniería del Estado, Ranbir Gangwa, convocó el miércoles una reunión de emergencia, lo que ordenó a los funcionarios que garanticen un drenaje inmediato y un suministro ininterrumpido de agua potable en todo el estado.

El ministro de ingresos y gestión de desastres del estado, Vipul Goel, también presidió una reunión de revisión de alto nivel aquí el miércoles para evaluar la situación que surge debido a las precipitaciones y preparativos por encima de la gestión de inundaciones en el estado

