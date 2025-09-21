La ‘llegada de agua’ de Corea explora el dolor en el mercado de proyectos de Busan

De Busan Mercado de proyectos asiáticos está mostrando «Llegada de agua«, La última característica del director coreano Jo HeeyoungProducido por Park Sejin. El proyecto profundiza en el dolor, el lenguaje y la dislocación cultural a través de una historia arraigada en contextos coreanos y japoneses.

Jo, cuyos trabajos anteriores incluyen «The Continuing Land» (2022) y «simplemente conocido como algo más», ambos proyectados en Busan, dijeron que la idea de su nueva película comenzó con la discapacidad del habla inducida por el accidente cerebrovascular de su abuela. «La única persona que realmente podía entender sus palabras fragmentadas era mi abuelo. Después de fallecer, pensé profundamente en el aislamiento que le quedaba», explica. Su propia experiencia viviendo en el extranjero y confrontar «espacios entre idiomas» moldeó aún más la dirección de la película. En su visión, el agua simboliza «un gesto de conexión ante la pérdida» y las «posibilidades que se encuentran entre dos idiomas».

El director enmarca la narrativa dentro de la relación histórica y lingüística tensa de Corea y Japón, con personajes que navegan por el trauma heredado y la comunicación imperfecta. «Lo que más me interesa es la brecha: los momentos en que las palabras fallan, donde el significado se desliza», señala Jo. «Las palabras no traducibles pueden convertirse en un nuevo tipo de lenguaje».

El productor Park, que anteriormente trabajó con Jo en «simplemente conocido como algo más», dijo que se sintió atraído por la capacidad del director para colocar la profundidad emocional en historias aparentemente simples. «A través de esas experiencias, he llegado a entender los ‘huecos’ en el lenguaje, no solo como desafíos, sino como espacios donde pueden surgir un nuevo significado. Por eso me sentí especialmente atraído por la ‘llegada de agua’, que se sintió estrechamente alineada con mis propias experiencias», dice.

La película se está desarrollando como una coproducción de Corea-Japón, con una gran producción y postproducción en Corea, y disparos y casting de ubicación en Japón. Park enfatizó la importancia de buscar socios de la etapa de desarrollo para reflejar los matices culturales de la historia. El financiamiento sigue siendo un desafío para un drama íntimo e íntimo, pero Park cree que su fuerza tranquila resonará con los festivales y distribuidores internacionales.

«Nuestro objetivo principal en APM es encontrar socios de coproducción sólidos», dice Park. «Estamos buscando colaboradores que entiendan el paisaje de arte asiático y europeo y que respetarán la visión artística del director».

Con Jo regresando a Biff por tercer año consecutivo, «llegada de agua» tiene como objetivo cerrar lo personal y lo universal, que encarna la localidad y la resonancia intercultural.