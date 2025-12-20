La llama de los SEA Games 2025 se extingue y el Sudeste Asiático se prepara para Malasia 2027

Bangkok, LARGA VIDA – Juegos del Sudeste Asiático, Juegos del MAR 2025 Tailandia, terminó oficialmente después de que se celebró la ceremonia de clausura en el Estadio Nacional Rajamangala, Bangkok, el sábado 20 de diciembre de 2025 por la noche. Esta clausura también marcó el final de la competencia para atletas de once países del Sudeste Asiático en este multievento bienal.

Además de cerrar la serie de competiciones, esta ceremonia también marca el inicio de la cuenta atrás para la próxima edición de los SEA Games que se celebrará en Malasia en 2027.

Informando desde Antara, la ceremonia de clausura fue animada con el tema «El sonido del silbato». Este concepto interpreta el silbato no sólo como marca del final del partido, sino también como símbolo del inicio de un nuevo viaje para los atletas después de los SEA Games de 2025.

Miles de atletas, funcionarios, voluntarios y espectadores se vieron inmersos en una atmósfera de unión mientras un desfile de atletas de 54 deportes llenaba el campo principal del estadio Rajamangala. El sentimiento de unidad y hermandad fue fuerte durante toda la ceremonia.

El Ministro de Turismo y Deportes de Tailandia, Artthakorn Sirilatthayakorn, expresó en su discurso su agradecimiento a todos los atletas, funcionarios y países participantes que contribuyeron al éxito de los 33º SEA Games. Enfatizó que este evento no se trata sólo de ganar medallas, sino también de deportividad, amistad y unidad en la región del Sudeste Asiático.

El punto culminante de la ceremonia estuvo marcado por la proyección de un vídeo flashback de los mejores momentos de los SEA Games 2025, antes de que la llama de la antorcha de los SEA Games se apagara simbólicamente. La procesión de extinción de incendios fue acompañada por el sonido de silbatos simultáneos por parte del público, creando una atmósfera emotiva y reflexiva sobre las luchas de los atletas durante la competición.

El relevo para albergar los próximos SEA Games fue entregado oficialmente a Malasia. La procesión de entrega de la bandera de la Federación de Juegos SEA fue seguida por el izamiento de la bandera nacional de Malasia como anfitrión. Juegos del MAR 2027que fue recibido con un cálido aplauso de todas las delegaciones de los países participantes.

A continuación, Malasia presentó un espectáculo cultural titulado «Ritmo en armonía», que representó la diversidad étnica y cultural del país vecino. Esta actuación es una ilustración inicial del concepto de celebración de los SEA Games de 2027, así como un medio para promover el turismo de Malasia en los países del sudeste asiático.

La serie de clausura de los SEA Games 2025 concluyó con la actuación de celebración «The Sound of Champions». Cantos populares acompañaron a los deportistas que salieron a la cancha para celebrar la unión, enfatizando que la victoria en los SEA Games no sólo se mide por la cantidad de medallas, sino también por el espíritu de lucha y hermandad que se construye.