Francia ha presentado una lista de cinco películas para su presentación a la carrera internacional: Richard Linklater «Nueva ola«Una carta de amor al movimiento cinematográfico francés conocido como la nueva ola adquirida por Netflix; Jafar Panahi’s Palme d’Orning»Fue solo un accidente«, Que filmó en el exilio ayudado por los productores franceses y fue recogido por Neon; la película clásica de Sony Pictures de Rebecca Zlotowski» A Private Life «, que interpretó a Cannes y protagoniza a Jodie Foster;» Arco «, una característica animada y producida por Natalie Portman (también compró la bestia de Natalie (también compró la pequeña hermana de la vecisión de la Pequeña Herzi». Nadia Melliti.

Año tras año, la entrada oficial de Francia en la carrera de Oscar International Careates demuestra divisiva y este nuevo sendero de campaña no será diferente teniendo en cuenta que sus dos amigos, «Nouvelle Vague» y «It By Just Accident», no están dirigidos por los franceses.

Las apuestas están cada vez más altas para el comité francés de los Oscar, especialmente después de los fallos de los últimos dos años. No solo el desaire de la «Anatomía de una caída» de Justine Triet en 2023 causó una tormenta de fuego, sino que la selección del año pasado de «Emilia Pérez» de Jacques Audiard fue barrida en un tornado de medios sociales después del surgimiento de la surtición de los tweets fuera de la vida de Stofia Sofia Sofía y en última instancia de Walter Salter’s Salter ‘»todavía estoy aquí».

La última victoria del Oscar del país en la categoría de funciones internacionales se remonta a 1993 con «Indochine» de Regis Wargnier, a pesar de la vibrante y altamente subsidiada industria cinematográfica de Francia que produce más de 200 películas por año.

Aunque su elegibilidad ha planteado algunas preguntas debido a las nacionalidades estadounidenses e iraníes de sus cineastas, «Nouvelle Vague» y «Fue solo un accidente», ambos califican bajo las pautas de características internacionales de la academia.

La regla de los AMPAS exige que los largometrajes internacionales tengan una «pista de diálogo no inglés predominantemente (más del 50%)». «Nouvelle Vague» se filmó principalmente en francés con un elenco que es predominantemente francés, con la excepción de Zoey Deutch (que interpreta a la querida del New Wave Jean Seberg), y «fue solo un accidente», la primera película de Panahi desde que fue lanzada de la prisión en Irán, filmada en Farsi y árabe.

La nacionalidad de los cineastas tampoco tiene en cuenta, según las pautas de AMPAS, siempre que el «control creativo de la película» permanezca «en gran medida en manos de ciudadanos, residentes o individuos con estatus de refugiados o asilo en el país que se somete».

«Nouvelle Vague» fue producido por Laurent Pétin en Michèle Halberstadt en ARP Selection, con sede en París, mientras que Halberstadt y Laetitia Masson también son acreditados como escritores de pantalla (para la adaptación), junto a Holly Gent y Vincent Palmo Jr.

«Fue solo un accidente», mientras tanto, fue realizado por Panahi bajo restricciones del gobierno con el apoyo del productor francés Philippe Martin en Les Films Pelléas («Anatomía de una caída») y coproductores en Luxemburgo (que también podría iniciar la película). «Fue solo un accidente» se centra en un grupo de ex prisioneros y su tortuoso guardia. La película ciertamente tiene un impulso considerando el tenso contexto geopolítico. En Entrevista reciente con VariedadPanahi abordó el hecho de que nunca ha tenido una película en la carrera de los Oscar porque Irán nunca ha presentado ninguna de las películas del director disidente.

Otro potente contendiente es «una vida privada», un thriller psicológico con humor protagonizado por Foster como terapeuta que investiga sobre el suicidio de un paciente, convencida de que realmente fue asesinada. Es una película de prestigio francés respaldada por Sony Pictures Classics que tiene la reputación de ser un principal activista de los Oscar (acaba de ganar en esa categoría con «I’m Still aquí»), y Zlotowski tiene un perfil igualmente fuerte que ha ganado recientemente el recientemente el ganado. Premio de cine francés.

«Arco», dirigido por Ugo Bienvenu, es una rara película animada presentada por el Comité de Oscar francés. Si bien la animación francesa a menudo aparece en la categoría de animación, rara vez forma parte de la mezcla de películas internacionales. La película, que World se estrenó en Cannes en la sección de proyecciones especiales y ganó el principal premio de Annecy Festival, cuenta la historia de un niño que usa Rainbows para viajar a través del tiempo y sus aventuras a medida que se atasca en la era equivocada. Junto con la narración, Portman también está produciendo «Arco» con Sophie Mas bajo su banner Mountain, con Félix de Givry en Remembers. El ganador del Oscar estaba en Toronto para presentar la película.

«The Little Sister» es la tercera salida como directora del actor convertido en cineasta Herzi y una de las diversas películas que Mk2 Films tenía en competencia en Cannes. Ganó el codiciado premio a la Mejor Actriz por Melliti, que interpreta a una adolescente francesa-algeria que lucha por reconciliar su educación cultural con su sexualidad. Se lanzará en los EE. UU. Presentando a Strand.