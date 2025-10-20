La lista de estrellas invitadas de ‘DMV’ incluye a Leslie Jones; Jessica Camacho Recurre

Alumno de “Saturday Night Live” Leslie Jones está entre las estrellas invitadas programadas para la temporada 1 de la nueva comedia de CBS “DMV”, anunció la cadena el lunes. Otras estrellas invitadas incluidas incluyen Zoe Lister-Jones (“slip”), Chelsea Frei (“The Paper”) y la ex jugadora de la WNBA Renee Montgomery, mientras Jéssica Camacho (“Countdown”) está configurado para un papel recurrente.

“DMV” se estrenó el 13 de octubre y regresa con su segundo episodio esta noche. El programa, que se transmite los lunes a las 8:30 p.m. ET, es una comedia con una sola cámara ambientada en la sucursal ficticia del Departamento de Vehículos Motorizados de “East Hollywood”, donde, como señala el lema, “los empleados ganan el salario mínimo tratando con clientes que están molestos incluso antes de entrar por la puerta”.

Harriet Dyer, Tim Meadows, Tony Cavalero, Molly Kearney, Alex Tarrant y Gigi Zumbado protagonizan “DMV”, desarrollada por Dana Klein e inspirada en un cuento de Katherine Heiny. Al programa ya se le ha dado un pedido de temporada completa de siete episodios más, lo que eleva el total de este año a 20.

En un próximo episodio de «DMV», Jones interpretará a Sally, descrita como «la enérgica y orgullosa asistente ejecutiva del Director del DMV de California. Nuestros personajes conocen a Sally en su viaje a la fiesta del DMV en Sacramento, y Barb (Molly Kearney) y Sally son almas gemelas y comparten el amor por todo lo relacionado con el DMV».

Lister-Jones será el invitado como el Dr. Jacobs, «el cirujano titulado que finalmente ha reservado tiempo para obtener su licencia y no está nada contento de que esté tardando tanto». Frei interpreta a Amber, la amiga de la infancia de Colette (Dyer) «que ahora es una actriz desconectada que visita el DMV para obtener su Real ID».

En su papel recurrente, Camacho interpreta a Surfer Mary, “el interés amoroso confiado y despreocupado que conoce a su interés amoroso Noa (Tarrant) cuando ella está tomando su examen de conducir”. Y Montgomery está listo para un cameo.

El nuevo especial de comedia de Jones, “Leslie Jones: Life Part 2”, se estrena este viernes 24 de octubre en Peacock; Los créditos de Lister-Jones también incluyen “Beau is Afraid”, mientras que Frei (representado por Paradigm y Untitled Ent.) también apareció en “Poker Face”. Otros créditos de Camacho incluyen “All Rise”. Montgomery es copresentadora de “Women’s Sports Now”, analista de baloncesto de TNT, copropietaria y vicepresidenta de Atlanta Dream de la WNBA.

Todos se unen a la estrella invitada previamente anunciada Randall Park (“Fresh Off the Boat”), quien aparecerá en un próximo episodio como Beau Young, gerente del DMV rival de North Hollywood.

CBS Studios está detrás de “DMV”, que cuenta con la producción ejecutiva de Klein, Matt Kuhn, Aaron Kaplan, Wendi Trilling y Robyn Meisinger. Trent O’Donnell fue productor ejecutivo y dirigió el piloto a partir de un guión escrito por Klein.