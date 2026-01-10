La línea LRT de Yakarta en la autopista de peaje Wiyoto Wiyono está 100 por ciento conectada

JacartaVIVA – PT Jakarta Propertindo (Perseroda) anunció que cruce paso elevado LRT Velódromo de Yakarta Fase 1B-Manggarai en Jalan tol Ir Wiyoto Wiyono estuvo 100 por ciento conectado el viernes pasado.

El director de Ingeniería y Desarrollo de PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Dian Takdir, reveló que el cruce de la carretera de peaje Ir Wiyoto Wiyono es uno de los puntos críticos en la ruta LRT Fase 1B de Yakarta.

«Estamos agradecidos de que el proceso de conexión pueda completarse según lo planeado», dijo Dian en Yakarta, el sábado 10 de enero de 2026.

Dian dijo que este logro refleja una sólida colaboración entre PT Jakarta Propertindo (Jakpro), contratistas, operadores de peaje y partes interesadas. Este tramo en forma de «viga» de 120 metros de longitud tiene un alto nivel de complejidad porque transcurre sobre una autopista de peaje activa y con mucho tráfico sin cerrarla totalmente.

La construcción se llevó a cabo utilizando el método de «voladizo equilibrado», es decir, una construcción gradual y equilibrada desde dos lados para mantener la precisión de la estructura con una mínima interrupción del tráfico. «Esto está en línea con el ‘progreso’ de la construcción de la Fase 1B del LRT de Yakarta, que alcanzó el 89,22 por ciento hasta finales de 2025», dijo.

La conexión exitosa de este cruce no es sólo un logro técnico, sino que también marca la conexión física del paso elevado del LRT de Yakarta desde Kelapa Gading a Jalan Pramuka.

Esta línea conecta el norte de Yakarta, el este de Yakarta y el centro de Yakarta a través de una red ferroviaria elevada integrada. Luego también se conectaron varias estructuras principales en los corredores de Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, Jalan Tambak y Jalan Sultan Agung.

Las obras de vía han alcanzado 4,7 kilómetros (km) de un total de 12,8 km, mientras que se están realizando trabajos arquitectónicos, mecánicos, eléctricos y de plomería (MEP) en la estación Pramuka BPKP, la estación Pramuka Market, la estación Matraman y la estación Manggarai.

Desde una perspectiva medioambiental, el LRT de Yakarta, que funciona con energía eléctrica, desempeña un papel importante en la reducción de las emisiones de carbono por pasajero por kilómetro en comparación con los vehículos privados.

El aumento en el número de usuarios del LRT de Yakarta también refleja un cambio en el comportamiento de las personas hacia el transporte público, lo que tiene un impacto en la reducción de la congestión y la reducción de la huella de carbono urbana.

En conjunto, se prevé que la operación del LRT Jakarta Fases 1A y 1B pueda lograr reducciones de emisiones de 2.927.250 toneladas de CO₂e con el objetivo de aumentar el número de pasajeros a 18 millones de pasajeros para 2028.