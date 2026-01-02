La limpieza de las estaciones de autobuses debería ser una actividad durante todo el año







La Corporación de Transporte por Carretera del Estado de Maharashtra (MSRTC) ha anunciado que emprenderá una investigación integral campaña de limpieza cada quince días en todas sus estaciones de autobuses. Esto incluye locales de estaciones y edificios administrativos.

Los objetivos de la iniciativa son múltiples según el MSRTC. Uno es mejorar los estándares de higiene en las estaciones de autobuses ST. El otro es mejorar la experiencia general de los pasajeros, lo que por supuesto hacen la limpieza y la higiene y, por último, se trata de fortalecer la imagen pública del servicio de transporte estatal.

Se llevará a cabo la limpieza de áreas de asientos, pisos, paredes, superficies de vidrio, puntos de agua potable, baños y secciones de oficinas. Se hará hincapié en la eliminación de basura, arbustos y vegetación no deseados y escombros para garantizar un entorno más limpio y mejor mantenido.

Se proporcionarán contenedores separados para segregación y eliminación de residuos. El énfasis en mantener la higiene en las instalaciones de agua potable garantizará la seguridad sanitaria. Es alentador el hecho de que la rendición de cuentas se ha fijado en la responsabilidad de la implementación estricta y efectiva de las medidas de limpieza en cada estación de autobuses asignada a los respectivos jefes de departamento.

Queremos ver estaciones ST más limpias. No queremos accesorios sofisticados ni añadidos lujosos. Aspectos básicos como reparaciones oportunas, equipo de trabajo, asientos higiénicos mientras se espera a los autobuses, baños impecables en funcionamiento, suficiente agua potable y contenedores de basura limpios periódicamente son básicos, pero no deberían ser negociables.

Los autobuses también deberían recibir un buen mantenimiento. Los asientos deben estar bien delimitados. Personal educado y bien informado, orientador. pasajeros. En estas estaciones de autobuses es importante contar con sistemas de alarma, medidas de evacuación seguras y un sistema de anuncios, audible y claro con locutores capacitados. Optemos por un cambio completo de ST y no nos conformemos con nada menos que las mejores comodidades.





