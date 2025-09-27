Yakarta, Viva – Hacia Calificación de la Copa Mundial 2026 contra Arabia Saudita e Irak, lista de jugadores Equipo nacional indonesio Back destacó la distribución del escuadrón en varias competiciones mundiales.

Del total de jugadores, la Liga Indonesia sigue siendo el mayor contribuyente con 12 nombres, seguido por la Liga Holandesa con 5 jugadores. Además, hay representantes de las mejores ligas de Europa al sudeste asiático.

Liga Indonesia: 12 jugadores

1. Ernando Ari (Persebaya Surabaya)

2. Rizky Ridho (Persija Yakarta)

3. Jordi Amat (Persija Jakarta)

4. Yance Sayuri (Malut United)

5. Ricky Kambuaya (Dewa United)

6. Marc Klok (Persib Bandung)

7. Thom Haye (Persib Bandung)

8. Yakob Sayuri (Malut United)

9. Eliano Reijnders (Persib Bandung)

10. Beckham Putra (Persib Bandung)

11. Stefano Lilipaly (Dewa United)

12. Egy Maulana (Dewa United)

Liga holandesa: 5 jugadores

1. Justin Hubner (Fortuna Sittard)

2. Dean James (adelante águilas)

3. Nathan Tjoe-A-on (Willem II)

4. Miliano Jonathans (FC Utrecht)

5. Mauro Zijlstra (Volendam)

Liga Italia

1. Emil Audero (Cremonese)

2. Jay Idzes (Sassuolo)

Liga tailandesa

1. Sandy Walsh (Buriram United)

2. Shahayne Pattynama (Buriram United)

Liga belga

1. Joey Pelupessy (Lommel SK)

2. Ragnar Oatmango (FCV Dender)

Liga alemana

1. Kevin Diks (Borussia Moenchengladbach)

Liga francesa

1. Calvin Verdonk (Lille)

Liga de los Estados Unidos

1. Maarten Paes (FC Dallas)

Liga Premier

1. Ser romeny (Oxford United)

Liga de Malasia

1. Sananta Ramadán (DPMM FC)

Con la composición de los jugadores repartidos en 10 países y 11 ligas diferentes, el equipo nacional indonesio muestra desarrollos significativos en la calidad y experiencia de International. El dominio de la Liga Indonesia sigue siendo fuerte, pero el número creciente de jugadores que juegan en el extranjero se convierte en una señal positiva para el futuro del fútbol nacional.