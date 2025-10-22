La leyenda holandesa Sneijder defiende la decisión del PSSI de poner fin a la cooperación con Kluivert

VIVA – Leyenda equipo nacional Holandés, Wesley Sneijderúnete a hablar sobre la decisión Selección Nacional de Indonesia despidió a los técnicos holandeses tras no poder llegar al Mundial de 2026.

Según Sneijder, este paso es comprensible teniendo en cuenta las altas expectativas del público sobre el equipo de Garuda.

En el programa Rondo de Ziggo Sport del lunes 20 de octubre de 2025, Sneijder habló con el ex entrenador asistente de la selección nacional de Indonesia: Alex Pastorasí como otras dos leyendas holandesas, Marco van Basten y Rafael van der Vaart.

Cuando otros expertos cuestionaron la razón por la que PSSI se despidió Patricio Kluivert y su equipo técnico, Sneijder realmente se encargó de la defensa.

«Sí, ellos (los seguidores de la selección indonesia) reaccionaron con emoción», dijo Sneijder, quien una vez ganó el trofeo de la Liga de Campeones con el Inter de Milán.

«Había grandes expectativas porque veníamos con un gran nombre y un enfoque profesional. Pero cuando los resultados no llegaron inmediatamente, las reacciones emocionales llegaron muy rápidamente», añadió.

Mientras tanto, Alex Pastoor admitió que las altas expectativas del público indonesio en realidad se convirtieron en una fuerte presión cuando los resultados no coincidieron con las expectativas.

«Sí, también recibimos mensajes como ese. Pero también hay muchos mensajes positivos. Lo que pasa es que las cifras son muy grandes», afirmó Pastoor.

«Ese gran entusiasmo puede convertirse muy rápidamente en presión y expectativas».

Según él, algunos aficionados tienen demasiadas esperanzas de que Indonesia pueda vencer fácilmente a grandes equipos como Arabia Saudita e Irak.

«Y a veces esas expectativas no son realistas, piensan que vencer a los países grandes es fácil, aunque claramente no lo es», dijo Pastoor.

Sneijder también intentó comprender la situación desde el lado indonesio. Considera normal que el público se sienta decepcionado porque la oportunidad que estaba tan cerca de aparecer en el Mundial de 2026 finalmente se esfumó después de sólo dos partidos.

“¿Pero tal vez también piensen que otros cuatro años son demasiado?” dijo.

«La gente quiere ir rápido, no quiere esperar. Ahora, con el formato de 48 países en el Mundial, las oportunidades son mayores. Harán todo lo posible para lograrlo, pero si fracasan, por supuesto será decepcionante», explicó Sneijder.

Durante el evento, Alex Pastoor también marcó su primera aparición en los medios holandeses desde que fue liberado oficialmente de la selección nacional de Indonesia. Incluso insinuó la posibilidad de volver a trabajar con Patrick Kluivert en el futuro.